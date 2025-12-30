Moti i keq godet Zelandën e Re, shumë pjesë të vendit pa energji elektrike

Shumë pjesë të Zelandës së Re mbeten pa energji elektrike, pasi moti i keq vazhdon të godasë pjesë më të madhe të vendit, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit lokal RNZ, mijëra prona janë pa energji elektrike, pasi moti i keq preku pjesët veriore të vendit, me zyrtarët që thonë se disa pjesë të zonës së prekur mund të jenë pa energji elektrike gjatë natës.
Këshilli i qarkut Horowhenua njoftoi se ka dëmtime të konsiderueshme në linjat e energjisë elektrike midis vendbanimeve Shannon dhe Tokomaru dhe se furnizimi me energji në këto zona mund të mos rikthehet sonte.
Shumë prona në qarkun Kapiti gjithashtu mund të mbeten pa energji elektrike gjatë natës.
Autostrada shtetërore 57 mbetet e mbyllur në disa pjesë për shkak të pemëve të rrëzuara në autostradë.
Gati 10 mijë prona po ashtu humbën energjinë elektrike në qarkun Tasman pasi pemët ranë mbi linjat e energjisë.
Shirat janë zhvendosur më në jug, ndërsa disa paralajmërime për motin mbeten në fuqi për dy ditët e ardhshme.