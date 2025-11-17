Moti i keq në Slloveni shkaktoi përmbytje, rrëshqitje toke dhe dëme në infrastrukturë

Në rajonin Gorishka të Sllovenisë, shirat e rrëmbyeshëm të ditëve të fundit kanë shkaktuar probleme në rritje, duke përfshirë përmbytje, rrëshqitje toke dhe infrastrukturë të dëmtuar, raportuan mediat rajonale të hënën, transmeton Anadolu.
Ndërtesat u përmbytën dhe rrëshqitjet e dheut u shkaktuan në disa vende. Zona e Gorishka Brdës u godit më rëndë, por edhe komunat Kanal ob Soçi dhe Tolminsko kanë pësuar dëme.
Zjarrfikësit dhe mbrojtja civile kanë ndërhyrë rreth 15 herë dhe operacionet janë ende duke vazhduar.
Janë regjistruar edhe disa rrëshqitje të vogla toke, të cilat aktualisht nuk kërcënojnë ndërtesat e banimit, por kanë shkaktuar mbylljen e disa rrugëve.
Sipas të dhënave nga qendra e informacionit të trafikut, rruga rajonale Dobrovo-Neblo është e mbyllur për shkak të një rruge të përmbytur, ndërsa në seksionin Solkan-Gonjaçe midis Kojskos dhe Gonjaça, trafiku zhvillohet në mënyrë alternative, në një korsi, për shkak të një rrëshqitjeje toke.
Në Gorishka Brda, rrëshqitjet e tokës mbyllën disa rrugë dhe shkatërruan plotësisht një urë. Infrastruktura e energjisë elektrike u dëmtua gjithashtu.
Në Vishnjevik, një rrëshqitje dheu rrëzoi një shtyllë betoni të linjës së energjisë elektrike, duke lënë rreth 200 përdorues pa energji elektrike. Në Shlovrenac, një rrëshqitje toke zhvendosi një shtyllë, duke lënë 80 përdorues të tjerë pa energji elektrike.
Meteorologu i Agjencisë Sllovene të Mjedisit (ARSO), Branko Gregorçiç, tha se reshjet më të dendura të shiut u regjistruan gjatë natës, kryesisht në zonën midis Gorishka Brda dhe Tolmin, me stuhi lokale. Në atë zonë, më shumë se 100 milimetra shi ranë në orën 12:00, më së shumti në Vogel (121 mm) dhe Tolmin (115 mm).
Edhe pse ende po bie shi në rajonin e Gorishkës, Gregorçiç thekson se më e keqja ka kaluar dhe se reshjet do të pakësohen gjatë ditës.
Mbrëmjen e ardhshme priten më shumë shi, por jo në sasi që mund të shkaktojnë vështirësi shtesë.