Motoçiklistët turq nisin një udhëtim prej 7.000 km për të kryer Umren në Arabinë Saudite

Dy entuziastë të motoçikletave nga Turqia veriperëndimore kanë filluar një udhëtim rreth 7.000 kilometra vajtje-ardhje në Arabinë Saudite për të kryer Umren, raporton Anadolu.
Ferruh Duran, 50-vjeç dhe Ismail Bostanci, 55-vjeç, u nisën nga Duzce pasi kaluan dy muaj duke përgatitur motoçikletat, pajisjet dhe planet e tyre të udhëtimit.
Duran prej rreth një viti kishte menduar të udhëtonte për në Mekë me motoçikletë, por duhej të gjente dikë të gatshëm t’i bashkohej. Ai u takua me Bostancin përmes një miku të përbashkët dy muaj më parë dhe dyshja ranë dakord shpejt për të bërë udhëtimin së bashku.
Para nisjes, Duran u përcoll nga familja e tij dhe banorët e fshatit Kusacmasi, ku u bënë lutje për sigurinë e udhëtarëve.
Më pas ai hipi në qendër të qytetit për të takuar Bostancin jashtë xhamisë Merkez Buyuk. Të veshur me helmeta, doreza dhe xhaketa mbrojtëse, të dy burrat hipën në motoçikletat e tyre dhe u nisën për në Mekë.
Duran tha se pasioni i tij për motoçikletat filloi që në fëmijëri dhe se ka rreth katër dekada që drejton motoçikletë. “Për mua, një motoçikletë është më shumë se një mjet transporti; është një pasion”, tha ai për Anadolu.
Duran tha se ai kaloi një vit duke hulumtuar procedurat kufitare dhe filloi të bënte plane të forta pasi kalimet me motoçikleta dhe automjete në Siri u bënë të mundura.
“Kisha një vit që mendoja për këtë. E takova shokun tim Ismailin para dy muajsh dhe e morëm vendimin brenda një kohe të shkurtër,” tha ai.
Dyshja presin që udhëtimi të zgjasë rreth tre ditë. Ata planifikojnë të hyjnë në Siri përmes pikës kufitare Cilvegozu të Turqisë përpara se të vazhdojnë drejt Arabisë Saudite.
“Ne po mendojmë të arrijmë në Arabinë Saudite përmes Sirisë dhe Jordanisë, duke kaluar përmes Libanit dhe Detit të Kuq”, tha Duran duke shtuar se “Ne kemi blerë rrobat tona të ihramit dhe motoçikletat tona janë gati. Dashtë Zoti, ne do ta kryejmë umren tonë dhe do të kthehemi”.
Duran pranoi se udhëtimi do të jetë i vështirë dhe tha që drejtuesit do të marrin masa paraprake gjatë rrugës. Ata planifikojnë të respektojnë rregullat e trafikut dhe të shmangin udhëtimin me motoçikletë gjatë natës ose në mot me shi.
Bostanci deklaroi se ata kaluan rreth dy muaj duke u përgatitur për udhëtimin dhe kërkuan këshilla përmes grupeve të mediave sociale nga motoçiklistë që kishin udhëtuar më parë për në Mekë.
Ai e përshkroi udhëtimin si një përvojë të vështirë për t’u shprehur me fjalë. “Si mund ta përshkruaj? Ju ndjeheni sikur po fluturoni,” tha Bostanci. “Kjo të bën jashtëzakonisht të lumtur. Ndihem krejtësisht ndryshe kur hipi në një motoçikletë”, shtoi ai.