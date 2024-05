Motorët me naftë: A janë më të larta kostot e mirëmbajtjes sot në krahasim me gjeneratat e mëparshme?!

Kostot e mirëmbajtjes janë ulur në krahasim me të kaluarën, por pjesët e këmbimit dhe lubrifikantët janë disi më të shtrenjta.

A ndryshojnë motorët modernë me naftë për sa i përket mirëmbajtjes nga ata të vjetër?

Këtë pyetje ia bëmë këshilltarit teknik të HAK-së, Marin Morava, dhe ai na dha përgjigjet kryesore në disa pika.

Vaji i motorit ka disa kërkesa më të reja dhe nuk është më 10W-40 ose 5W-40 ose 5W-30, por kalohet në vajra me një viskozitet më të ulët prej 0W-20, më i përshtatshëm për lëvizshmëri më të lehtë të motorit në temperatura më të ulëta të motorit. Është i përshtatshëm për sistemet start-stop dhe redukton konsumimin e motorit në temperatura të ulëta të motorit. Viskoziteti i ulët mund të rrisë konsumin e vajit gjatë drejtimit të hapur. Disponueshmëria e këtij vaji mund të jetë problem në pikat e karburantit, ndaj rekomandohet të keni një litër vaj rezervë në automjet.

Ne kemi lëngun Adblue që merr pjesë në përpunimin e gazrave të shkarkimit dhe konsumi mesatar është 0,7-1 l/1000 km, që është një kosto shtesë në krahasim me naftën e vjetër.

Ne përmendëm sistemin start stop, me të vjen teknologjia kryesore e baterisë 12V më komplekse (dhe më e mirë). Koha e ndërrimit është nga 5 deri në 8 vjet dhe më pas janë 30-50 për qind më të shtrenjta se bateritë e mëparshme të përdorura nga automjetet pa sistem start-stop.

Nëse shikojmë filtrat e vajit, ajrit dhe karburantit, nuk ka pasur ndryshime të rëndësishme përveç filtrit të karburantit, i cili, për shkak të përparimit më të madh në sistemin e injektimit dhe presioneve më të larta të funksionimit, ka për detyrë të ndajë edhe më shumë papastërti në karburant. Çmimet e filtrave të karburantit mund të ndryshojnë, për një automjet të vjetër nga 20 në 40 euro dhe për një automjet të ri nga 40 në 200 euro, që varet nëse filtri ka integrime shtesë sensorë ose elementë ngrohës filtri.

Mirëmbajtja e transmisioneve të rripave – disa pjesë janë më të forta. Alternatori është kthyer në një motor elektrik për ndezjen e disa motorëve me naftë, kështu që dimensionet më të mëdha të këtyre pjesëve rrisin çmimin në këtë grup pjesësh. Duke marrë parasysh që alternatorët e sotëm bëjnë më shumë punë për shkak të rritjes së pajisjeve elektrike dhe janë të cilësisë më të mirë, ato zgjasin më shumë. Por kur ato bëhen me defekt, çmimi i riparimit nuk është ai që ishte.

Transmetimet që marrin pjesë në menaxhimin ose shpërndarjen e valvulave të kokës së motorit (zinxhiri, rripi, ingranazhet) kanë pësuar përmirësime dhe intervalet e ndërrimit janë zgjatur, kështu që kilometrat e përshkuar janë dy herë më të larta në zëvendësimin e parë në krahasim me gjeneratat e vjetra të motorët. Kostot janë në fakt më të ulëta në këtë segment sepse pjesët nuk ndryshohen aq shpesh.

Ngrohësit e motorëve me naftë gjithashtu kanë pësuar përmirësime të caktuara, diagnoza e keqfunksionimeve është shumë më e thjeshtë dhe është e mundur përmes autodiagnostikimit. Mirëpo, çmimi i ngrohësit është dukshëm më i lartë, sepse sot ngrohësit ndizen edhe derisa motori është në punë, kështu që kanë një numër shumë më të madh të cikleve të punës, gjë që shtron kërkesa më të mëdha për to. Me disa notorë, ata nuk janë më vetëm ngrohës, por edhe sensorë që monitorojnë funksionimin e cilindrave, gjë që rrit më tej çmimin e pjesëve rezervë të konsumueshme.

Tufa dhe volant i motorit me naftë janë forcuar për shkak të sistemit start-stop dhe janë më të qëndrueshme se më parë, por kur konsumohen janë pak më të shtrenjta.

Duke qenë se intervalet e shërbimit janë ndërmjet 20 – 40 mijë kilometra, vizitat e shërbimit janë më pak të shpeshta dhe disa prodhues kanë shërbime të rregullta çdo vit tjetër. Kostot e mirëmbajtjes janë ulur në krahasim me të kaluarën, por pjesët e këmbimit dhe lubrifikantët janë disi më të shtrenjta.

Mirëmbajtja totale është më e favorshme sepse ka më pak orë shërbimi të punishtes. Mund të thuhet se mirëmbajtja e motorit të sotëm me naftë është më e favorshme deri në 150 mijë kilometra, kur shumica e prodhuesve me shumë mundësi nuk do të kenë probleme të mëdha përveç mirëmbajtjes së rregullt.

Me disa pjesë këmbimi të rregullta të konsumit, motorët e sotëm me naftë kanë qenë në treg për një kohë të gjatë dhe shumë pjesë në sistemin e shkarkimit dhe sistemi i injektimit janë përmirësuar, kështu që kur shikojmë motorët që plotësojnë normën Euro 6 të gazit të shkarkimit në 2014 dhe sot, mund të themi se ka shumë më pak probleme në komponentët kryesorë dhe më të shtrenjtë dhe se motorët e sotëm me naftë, me mirëmbajtje të rregullt, mund të bëjnë 300 mijë deri në 500 mijë kilometra pa keqfunksionime të mëdha, gjë që, për shembull, është e vështirë të arrihet. me automjete hibride dhe elektrike.