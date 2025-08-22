Motori i ri elektrik që peshon 13 kilogramë dhe është më i fuqishëm se një Lamborghini, prodhon 738 kuaj/fuqi

Një kapitull i ri në dizajnin e motorëve elektrikë po shkruhet – dhe në Mbretërinë e Bashkuar.
Yasa Motors, një kompani britanike në pronësi të Mercedes, ka zhvilluar një motor të ri elektrik që vendos standarde të reja për sa i përket dendësisë së fuqisë.
Edhe pse ende nuk dihet se kur do të fillojë prodhimi, është pothuajse e sigurt se modelet e ardhshme elektrike të Mercedes do të jenë ndër të parat që do të përdorin këtë teknologji revolucionare.
Yasa pretendon se motori i tyre elektrik peshon vetëm 13.1 kg dhe prodhon një fuqi të pabesueshme prej 738 kuaj-fuqi, fuqia që zakonisht e shoqërojmë me supermakinat.
Kjo e tejkalon lehtësisht motorin australian Equipmake HPM-400, i cili deri më tani konsiderohej motori me dendësinë më të lartë të fuqisë – ai zhvillon 536 kuaj-fuqi dhe peshon plot 40 kg.
Motori i ri gjithashtu e bën motorin elektrik Dark Matter të Koenigsegg, i prezantuar disa vite më parë, të duket si një peshë e rëndë.
Dark Matter peshon 39 kg, jep 800 kuaj-fuqi dhe do të debutojë në modelin Gemera. Por ndryshimi në peshë sugjeron se po vjen një epokë e re në zhvillimin e sistemeve të motorëve elektrikë me performancë të lartë.
“Ajo që kemi arritur nuk është vetëm një numër – është një demonstrim i një inovacioni të gatshëm për prodhim dhe të shkallëzueshëm që shtyn kufijtë e dizajnit të motorëve elektrikë. Dhe gjëja më emocionuese është? Ne sapo kemi filluar”, tha Tim Woolmer, themelues dhe CTO i Yasa.
Makina e fundit që përdor motorët e Yasa është koncepti Mercedes-AMG GT XX, i cili përdor tre motorë elektrikë me fluks aksial për të prodhuar një total prej 1,360 kuaj-fuqi (1,000 kW).
Ky model së shpejti do fillojë së shpejti prodhimin serik. Yasa gjithashtu furnizon Lamborghini, duke përfshirë Revuelto dhe Temerario-n më të fundit, pasardhësin e Huracan.
Tek Lamborghini, sistemi përdor dy motorë elektrikë me fluks aksial në boshtin e përparmë, secili me 150 kuaj-fuqi (110 kW) dhe secili motor peshon 17.3 kg.
Tani, këto shifra janë të zbehta në krahasim me raportin fuqi-peshë të motorit më të fundit Yasa.