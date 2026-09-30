Mucunski: Zgjerimi është investim strategjik i Evropës në sigurinë, fuqinë dhe të ardhmen e saj

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski tha se zgjerimi nuk është më vetëm investim në stabilitetin e rajonit, por është investim strategjik i Evropës në sigurinë, fuqinë dhe të ardhmen e saj.
Sipas njoftimit të ministrisë, në fjalën e tij në një aktivitet, Mucunski theksoi se në një kohë ndryshimesh të mëdha gjeopolitike, sfidash ekonomike dhe transformimi të përshpejtuar teknologjik, Evropës i nevojiten përgjigje të reja, ide të reja dhe partneritete më të fuqishme, duke vënë në pah rolin e rëndësishëm të të rinjve në formësimin e së ardhmes së kontinentit.
“Idetë tuaja, energjia juaj dhe guximi juaj për të vënë në pikëpyetje supozimet e vjetra janë të domosdoshme që Evropa të bëhet më e bashkuar, më e qëndrueshme dhe më e aftë për të mbrojtur interesat dhe vlerat e saj në një botë që ndryshon me shpejtësi”, tha Mucunski.
Duke iu referuar procesit të zgjerimit, ministri theksoi se integrimi i Ballkanit Perëndimor është pjesë e një vizioni më të gjerë për një Evropë më të fuqishme dhe më të sigurt.
“Sot zgjerimi nuk është më vetëm investim në stabilitetin e rajonit tonë. Ai është investim strategjik i Evropës në sigurinë, fuqinë dhe të ardhmen e saj”, theksoi Mucunski.
Ai përsëriti se anëtarësimi në Bashkimin Evropian mbetet orientim strategjik i shtetit, duke theksuar se procesi i anëtarësimit duhet të ketë një rol të qartë transformues.
“Procesi i anëtarësimit duhet ta transformojë shoqërinë tonë, t’i forcojë institucionet tona dhe të krijojë më shumë mundësi për qytetarët tanë. Ai nuk duhet ta transformojë identitetin tonë kombëtar. Besoj në një Evropë në të cilën identiteti evropian dhe ai kombëtar plotësojnë dhe forcojnë njëri-tjetrin”, theksoi ministri.
Në këtë kontekst, Mucunski theksoi se perspektiva evropiane duhet të mbetet e besueshme, e parashikueshme dhe e bazuar në merita ndërsa përparimi duhet të varet nga reformat, rezultatet dhe përmbushja e kritereve evropiane.
“Vetëm kështu mund ta ruajmë besimin në procesin e zgjerimit dhe në fuqinë transformuese të Bashkimit Evropian”, tha ai.
Duke folur për trashëgiminë e përbashkët evropiane dhe çështjet historike, Mucunski theksoi se Evropa ka përparuar atëherë kur ka arritur t’i kapërcejë ndarjet e së kaluarës dhe ta vendosë të ardhmen e përbashkët përpara mosmarrëveshjeve historike.