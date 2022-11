Muffins me ullinj dhe pançetë

PËRBËRËSIT PËR 12 MUFFINS:

● vaj luledielli

● 4 vezë

● 100gr djathë kaçkavall i grirë ● 250g miell ● 1 bustinë sodë për torta të kripura ose për ëmbëlsira (pa vanilje)

● 1 lugë kafeje kripë, jo e mbushur plot (varet se sa i kripur është djathi)

● 100g ullinj pa bërthamë

● 160g pançeta në kubikë

PËRGATITJA: Ndezim furrën me 170° C. Në një tas përziejmë me pirun të gjithë përbërësit e lëngshëm: vaj dhe vezë, ndërsa në një tas tjetër përziejmë të gjithë përbërësit e thatë: miellin, djathin e grirë, kripën dhe sodën, të cilën e hedhim me sitë. Përziejmë tani masat e dy tasave dhe shtojmë ullinjtë e pançetën duke i përzier me pirun ose lugë druri. Shpërndajmë brumin te format për muffin duke mbushur pak më shumë se 2/3 e tyre dhe i pjekim në furrë për 25/30 minuta. Bëjmë provën me kruajtëse dhëmbësh dhe kur ajo të dalë e pastër, muffins janë gati.