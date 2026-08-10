Muja: Është konstatuar se qumështorja “Vita” ka importuar afërsisht 1 milion kg vaj të palmës

Ministri në detyrë i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Armend Muja, ka deklaruar në një konferencë për media sot, se pas raportimit të doganës dhe raportimit të subjekteve tjera të cilat kanë raportuar se kanë importuar qumësht pluhur, se qumështorja “Vita” ka importuar sasi të mëdha të vajit të palmës.
“Është dokumentuar po ashtu, se pas raportimit te doganës dhe , raportimit të subjekteve te cilat kanë importuar qumësht pluhur,në veçanti ‘P.I.C Kosovo’ dhe “Esarum, janë lokalizuar të gjithë blerësit dhe përdoruesit. Dhe është konstatuar përtej dyshimit se subjekti “Abrazen” po edhe subjektet tjera, qumështorja “Vita” ka importuar sasi të mëdha të vajit të palmës, për të arritur kulmin në vitin 2025 ku është afërsisht 1 milion kilogram”, tha Muja në një konferencë për media.