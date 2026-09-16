Muja merr masa për aflatoksinën, ndalohet për 30 ditë importi i disa produkteve nga Serbia

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Armend Muja, ka marrë masa të përkohshme parandaluese dhe ka urdhëruar intensifikimin e kontrolleve për aflatoksinën, pas konfirmimit të tejkalimit të nivelit maksimal të lejuar të Aflatoksinës B1 (AFB1) në një produkt për ushqim të kafshëve.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka urdhëruar tërheqjen nga tregu të koncentratit për lopë qumështore “SELECT MILK GR”, të prodhuar nga DE HEUS D.O.O. në Serbi, pasi në të është konstatuar nivel i lartë i Aflatoksinës B1.
Sipas vendimit, është urdhëruar tërheqja e produktit, izolimi i sasive të mbetura dhe gjurmimi i shpërndarjes së tij deri te fermat ku është përdorur.
Njëkohësisht, është vendosur masë e përkohshme parandaluese për 30 ditë ndaj importit të koncentrateve dhe përzierjeve me bazë misri për lopë qumështore dhe viça, me origjinë ose të prodhuara në Republikën e Serbisë.
Gjatë kësaj periudhe, AUV është obliguar të kryejë një vlerësim të dokumentuar të rrezikut, mbi bazën e të cilit do të përcaktohen masat e mëtejshme.
Po ashtu, janë intensifikuar kontrollet për AFB1 në misër dhe produktet me bazë misri të destinuara për ushqim të kafshëve, me fokus të veçantë te ushqimi për lopët qumështore.
Masat përfshijnë kontrolle të shtuara, marrjen e mostrave dhe analiza laboratorike.
Ministria ka bërë të ditur se masat janë të përkohshme dhe parandaluese dhe do të rishikohen në bazë të rezultateve laboratorike dhe vlerësimit të rrezikut.
Qëllimi i këtyre masave është identifikimi i rrezikut në burim, mbrojtja e shëndetit publik dhe parandalimi i hyrjes së produkteve jokonforme në zinxhirin ushqimor.