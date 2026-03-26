Mungesat e karburantit në Australi përkeqësohen teksa mbi 500 stacione mbeten pa furnizim

Mungesat e karburantit në të gjithë Australinë janë përkeqësuar, me mbi 500 stacione furnizimi të raportuara pa të paktën një lloj karburanti ndërsa dhjetëra prej tyre kanë mbetur plotësisht pa furnizim, transmeton Anadolu.
Ministri i Energjisë, Chris Bowen, sipas ABC News, tha se 520 stacione në nivel kombëtar po përballen me mungesa me të paktën një lloji karburanti.
Në Uellsin e Ri Jugor, autoritetet thanë se nga rreth 2.400 stacione, 32 nuk kishin fare karburant, 313 u mungonte të paktën një lloj që zakonisht ofrojnë ndërsa 187 ishin pa naftë.
Zyrtarët thanë se të gjitha stacionet që kishin mbetur plotësisht pa furnizim ndodheshin në zona rajonale, duke theksuar presionin mbi komunitetet rurale. Autoritetet e përshkruan situatën si një problem shpërndarjeje dhe jo si një mungesë totale të furnizimit.
Qeveria federale ka ndërmarrë hapa për të lehtësuar presionin, përfshirë uljen e përkohshme të standardeve për naftën për gjashtë muaj për të rritur furnizimin. Bowen tha se një pjesë e rezervave të karburantit të vendit është liruar për të stabilizuar disponueshmërinë.
Mungesat vijnë në një kohë kur Australia, shumë e varur nga importet e karburantit, përballet me rritje të cenueshmërisë ndaj ndërprerjeve të furnizimit dhe kërkesë në rritje të lidhur me konfliktin e vazhdueshëm në Lindjen e Mesme.