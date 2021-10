Mungesë e shoferëve të kamionëve për shpërndarje. Britania në një krizë për karburante

Prej më shumë se një javë Britania është përfshirë nga kriza e shoferëve të kamionëve që bëjnë shpërndarjen e karburantit në pikat e furnizimit.

Britania ka mungesë prej më shumë se 100 mijë shoferë kamionësh e cisternash dhe qeveria para disa ditësh nxori në rrugë autobotët e ushtrisë për të ndihmuar në shpërndarjen e benzinës.

Shumë pompa në të gjithë vendin mbetën pa furnizime, pasi njerëzit të ndikuar nga paniku, mendonin se nga pamundësia e transportit, nuk do të kishin karburant dhe filluan të blinin pa kriter.

A është përmirësuar mungesa e benzinës?

PRA, e cila përfaqëson gati 5,500 nga 8,000 stacionet e mbushjes në Mbretërinë e Bashkuar, thotë se më shumë se një e katërta (27%) e stacioneve të karburantit të filialeve të tij nuk kishin karburant të enjten, krahasuar me dy të tretat të dielën.

Kryeministri Boris Johnson dhe Sekretari i Biznesit Kwasi Kwarteng thanë se kishte shenja se kriza e benzinës po “stabilizohej” dhe u bëri thirrje njerëzve të blinin benzinë normalisht.

Çfarë po bën qeveria aktualisht?

Ministria e Mbrojtjes po përgatit rreth 150 drejtues ushtarakë të kualifikuar për të furnizuar me karburant dhe ka 150 personel tjetër të gatshëm për t’i mbështetur ata.

Departamenti për Biznesin, Energjinë dhe Strategjinë Industriale (BEIS) thotë se do të tërheqë gjithashtu disa nga flotat rezervë të 80 cisternave të cilat qeveria i mban për raste urgjente.

Masat e tjera përfshijnë:

• Pezullimi i ligjit të konkurrencës midis firmave të naftës, të cilin qeveria tha se do ta bënte më të lehtë për kompanitë që të shkëmbejnë informacion në lidhje me furnizimin me karburant, dhe të caktojnë prioritet në zonat më në nevojë.

• Një ofertë e vizave të përkohshme për 5,000 cisterna të karburantit të huaj dhe kamionëve ushqimorë (si dhe 5,500 punëtorë të shpendëve) në prag të Krishtlindjeve.

• Procesi për marrjen e patentës së shoferit HGV do të përshpejtohet dhe gati një milion letra u janë dërguar drejtuesve ekzistues të HGV për t’i inkurajuar ata të kthehen në industri.

Si filloi mungesa e benzinës?

Në fund të javës së kaluar, firma e naftës BP paralajmëroi se do të duhej të mbyllte “përkohësisht” një pjesë të vogël të stacioneve të saj të benzinës, për shkak të mungesës së drejtuesve të kamionëve.

Radhët e gjata filluan të ndërtohen jashtë stacioneve në të gjithë Britaninë e Madhe gjatë fundjavës, mes frikës se benzina mund të mbarojë.

Zonat urbane janë goditur më shumë, ndërsa Irlanda Veriore ka qenë e paprekur.

Pra, çfarë fshihet pas krizës?

Çështja kryesore është se nuk ka shoferë të mjaftueshëm për të furnizuar benzinë.

Mungesa e shoferëve ka shkaktuar probleme për një sërë industri nga supermarketet deri tek zinxhirët e ushqimit të shpejtë.

Drejtuesit e cisternave të karburantit kanë nevojë për kualifikime shtesë të sigurisë mbi licencën e tyre HGV për të qenë në gjendje të transportojnë kimikate të tilla si benzina.

Çfarë e shkaktoi mungesën e shoferit?

Ka sërë arsyesh, shumë vende në Evropë janë prekur, por Mbretëria e Bashkuar është goditur rëndë.

Pas Brexit, shumë shoferë evropianë u kthyen në vendet e tyre, ose u zhvendosën diku tjetër, sepse puna në Mbretërinë e Bashkuar përfshinte burokraci shtesë kufitare e cila kishte ndikim në të ardhurat e tyre.

Ndërkohë, disa shoferë më të vjetër janë pensionuar dhe ka një ngarkesë të madhe në testet e shoferëve HGV për shkak të Covid.

A rrezikon të mbarojë benzina?

Kompanitë e naftës kanë theksuar se ka shumë karburant në dispozicion.

Ata thonë se mungesa po shkaktohet nga “rritjet e përkohshme të kërkesës së klientit” ose siç tha kryetari i PRA Brian Madderson, “blerja e panikut, e pastër dhe e thjeshtë”.

Qeveria ka pohuar se mbulimi nga media e ka ndezur situatën.

Çfarë po ndodh me çmimet e karburantit?

Çmimet e benzinës janë në nivelin më të lartë tetëvjeçar. Çmimi mesatar i benzinës në fushat e Mbretërisë së Bashkuar ishte 135.19 paund për litër të hënën, nga 134.86 paund një javë më parë.

Çmimi i një litri naftë u rrit nga 137.35 paund në 137.95 paund gjatë së njëjtës periudhë. /tiranapost