Musk: Ndërprerja e platformës X u shkaktua nga sulmet kibernetike nga IP adresa të zonës së Ukrainës

Miliarderi amerikan Elon Musk ka bërë të ditur se “sulmi masiv kibernetik” në platformën sociale X e kishte origjinën nga rajoni i Ukrainës, pasi përdoruesit në mbarë botën përjetuan ndërprerja të mëdha, transmeton Anadolu.

“Ne nuk jemi të sigurt se çfarë ka ndodhur saktësisht. Por ka pasur një sulm masiv kibernetik në tentim për të rrëzuar sistemin e X-it me IP adresa me origjinë nga zona e Ukrainës”, tha Musk gjatë një interviste me Fox News.

Sipas faqes së internetit DoënDetector, përdoruesit filluan të raportojnë ndërprerje rreth orës 5:30 të mëngjesit me orën lindore (930 GMT) dhe derisa X ishte në gjendje të rivendosë shkurtimisht shërbimin për shumicën e përdoruesve vetëm pas një ore më vonë, raportet u rritën afërsisht tre orë më vonë.

X vazhdon të ballafaqohet me një mori problemesh, përfshirë faqet që refuzojnë të hapen dhe afate kohore që dështojnë të ri-ngarkohen.