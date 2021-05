Muslimanët indianë i kthejnë xhamitë e shkollat ​​në qendra COVID

Me numrin e rasteve të përditshme të koronavirusit në Indi që arritën rekorde të larta, muslimanët në disa pjesë të vendit kanë kthyer xhamitë dhe medresetë në ambiente të kujdesit COVID-19 për të ndihmuar pacientët.

India ka qenë dëshmitare e një rritje marramendëse të infeksioneve prej më shumë se 300,000 çdo ditë që nga 22 Prilli, gjë qe ka tensionuar rëndë sistemin shëndetësor të vendit, duke çuar në mungesa masive të shtretërve spitalorë, oksigjenit dhe ilaçeve kritike.

Por mes kaosit, organizatat muslimane po vijnë përpara për të ndihmuar njerëzit që luftojnë me infeksionin në muajin e shenjtë të Ramazanit.

Në shtetin perëndimor të Gujarat, administratorët që drejtojnë një Darul Uloom, ose një seminar islam, në qytetin e Vadodara kanë krijuar një strukturë të kujdesit COVID që përbëhet nga — shtretër të pajisur me oksigjen – dhe lagje izolimi brenda kampusit.

“Rastet po rriten me shpejtësi dhe kërkesa për shtretër spitalorë është e madhe. Ne vendosëm të hapim objektin sepse duam të ndihmojmë njerëzit, ”tha drejtori i saj, Myftiu Arif Abbas, për Anadolu Agency përmes telefonit.

“Struktura ka filluar që nga java e kaluar dhe ne kemi qenë në gjendje të sigurojmë trajtim për një numër të mirë njerëzish,” shtoi ai.

Një pjesë e një xhamie në Vadodara është shndërruar gjithashtu në një strukturë për COVID.

“Ne kemi punësuar mjekë për të drejtuar qendrën me 50 shtretër,” tha Irfan Sheikh, një nga anëtarët e komitetit të Xhamisë Jahangirpura, për Anadolu Agency.

Ai tha se qendra është e pajisur me oksigjen gjithashtu.

“Situata përreth na detyroi të bëjmë hapin,” shtoi ai.

Në kryeqytetin Nju Delhi, ku spitalet po përballen me një mungesë akute të oksigjenit, shumë klerikë kanë njoftuar se po krijojnë qendra izolimi për pacientët

Përpos këtyre, grupet muslimane në Indi gjithashtu kanë hapur numrat e linjës së ndihmës për të siguruar informata në lidhje me shtretërit dhe furnizimet me oksigjen. Ka pasur dëshpërim në mediat sociale për mungesa të shtretërve dhe oksigjenit në të gjithë vendin.

“Ne kemi filluar një task forcë lehtësimi një javë më parë. Një dhomë kontrolli në Nju Delhi me 30 persona që punojnë është operacionale gjatë gjithë kohës për të ndihmuar pacientët, ”tha Musab Qazi, një zëdhënës i Organizatës Islamike Studentore të Indisë, krahu i studentëve të organizatës socio-fetare Jamaat-e-Islami.

“Përmes task forcës sonë, ne po ndihmojmë njerëzit të gjejnë shtretër, furnizim me oksigjen dhe ilaçe si Remdesevir.”

Ndërkohë, qeveria indiane të premten tha se ata kanë filluar të importojnë ilaçin jetik Remdesivir për të lehtësuar mungesën në vend. Ilaçi përdoret për trajtimin e infeksionit të koronavirusit dhe është shumë e kërkuar në të gjithë vendin.

Një deklaratë nga Ministria përkatëse tha se dërgesa e parë me 75000 shishka Remdesivir, do të arrijë në Indi sot, dhe ata kanë vendosur një porosi për 450,000 shishka nga një kompani farmaceutike nga SHBA-të.

Oksigjen falas për pacientët

Shumë individë dhe grupe kanë filluar të sigurojnë bombola oksigjeni falas për pacientët në pjesë të ndryshme të vendit.

Ka pasur një numër rastesh kur pacientët po humbin jetën pasi nuk arrijnë të marrin oksigjen dhe të gjejnë shtretër në spitalet që po përballen me një fluks të madh pacientësh.

Në shtetin më të prekur të Maharashtra, Shahnawaz Shaikh, një banor, është lavdëruar në mediat sociale pasi fondacioni i tij ka qenë në krye të ofrimit të ndihmës për pacientët pozitivë të COVID.

“Ne po u sigurojmë njerëzve ndihmë duke marrë shtretër spitalorë, gjithashtu edhe furnizim me oksigjen,” tha Shaikh.

Ai tha se ndërsa numri i thirrjeve ishte më i vogël, tani është mbi 500 në ditë.

Përfaqësuesit e komunitetit thonë se grupet muslimane në vend duhet të hapin më shumë medrese dhe pajisje të tjera për pacientët në nevojë.

“Duke pasur parasysh situatën aktuale, të gjithë duhet të paraqiten menjëherë. Medresetë, shkollat ​​dhe sallat e banketeve të drejtuara nga muslimanët duhet të përdoren në këtë krizë, ”i tha Agjencisë Anadolu Moulana Umer Ahmed Ilyasi, imami kryesor i Organizatës All India Imams me bazë në Delhi.

“Ne duhet ta luftojmë atë së bashku, dhe në këtë moment, situata është shumë e keqe”.

Që nga e premtja, numri i përgjithshëm në vend ka kaluar 18.7 milion, ndërsa numri i të vdekurve arriti në 208,330. Ekspertët kanë paralajmëruar për më shumë raste në javët e ardhshme.

Islami është feja e dytë më e madhe në Indi, me 14.2% të popullsisë së vendit, afërsisht 172.2 milion njerëz, nga regjistrimi zyrtar i vitit 2011, e që nga 2019 llogaritet te ketë kaluar mbi 204 milion. Kjo e bën Indinë vendin me popullsinë më të madhe muslimane jashtë vendeve me shumicë muslimane. /mesazhi