Mustafi: Këtë vit s’ka libra falas për nxënësit në Luginë – Serbia po cenon të drejtën për arsim

Ish-kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Ragmi Mustafa ka thënë se nxënësit shqiptar në Luginën e Preshevës nuk kanë nisur sot vitin shkollor me libra falas, pas bllokimit nga ana e Qeverisë së Serbisë të mjeteve të ndara nga Qeveria e Kosovës.
Ai ka thënë se rreth 2.000 nxënës shqiptarë të tri shkollave të mesme në Preshevë dhe Bujanoc vazhdojnë të mësojnë pa asnjë komplet tekstesh në gjuhën shqipe sipas programeve të reformuara.
“Sot, më 1 shtator 2026, 3.686 nxënës shqiptarë të shkollave fillore në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë e nisin vitin shkollor pa librat falas që u takojnë. Jo sepse librat mungojnë. Jo sepse Kosova nuk i ka ndarë mjetet. Jo sepse Këshilli Kombëtar Shqiptar dhe shkollat nuk janë përgatitur. Por sepse institucionet e Serbisë kanë bllokuar mjetet e Qeverisë së Republikës së Kosovës të dedikuara për tekstet mësimore të fëmijëve shqiptarë”, ka shkruar ai në Facebook.
Ai ka thënë se veprimi i Serbisë është ndërhyrje në drejtën për arsim.
“Kur një shtet bllokon financimin e librave për fëmijë për shkak të prejardhjes së mjeteve, ai ndërhyn drejtpërdrejt në të drejtën për arsim, në barazinë e qytetarëve dhe në ruajtjen e gjuhës e të identitetit. Ndërkohë, rreth 2.000 nxënës shqiptarë të tri shkollave të mesme në Preshevë dhe Bujanoc vazhdojnë të mësojnë pa asnjë komplet tekstesh në gjuhën shqipe sipas programeve të reformuara. Tani po rrezikohet edhe njëra prej arritjeve më të rëndësishme të viteve të fundit – pajisja falas e çdo filloristi shqiptar me libra në gjuhën amtare. Mund t’i bllokoni mjetet, por nuk mund ta bllokoni të drejtën tonë për librin shqip. Libra shqip. Libra falas. Barazi për çdo nxënës”, ka shkruar ai.