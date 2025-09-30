Muzikantja hebreje në Flotilën Globale “Sumud”, Blanton: SHBA-ja po financon gjenocidin në Gaza

Muzikantja dhe aktivistja amerikano-hebreje, Carsie Blanton, anëtare e Flotiljes Globale “Sumud”, deklaroi se e konsideron detyrë të saj të ndalojë gjenocidin “e financuar nga SHBA-ja” dhe se Izraeli sionist po shfrytëzon identitetin e tij hebre duke e përdorur atë kundër palestinezëve.
Blanton iu bashkua flotiljes nga Port Augusta, Siçili, në anijen “Paola I”. Blanton, e cila u nis për të ofruar ndihmë humanitare dhe për të thyer bllokadën shumëvjeçare të Izraelit, foli me një gazetar të Agjencisë Anadolu (AA) rreth Flotiljes Globale “Sumud”, e cila synon të ofrojë ndihmë humanitare në Gaza dhe të thyejë bllokadën e vendosur prej vitesh nga Izraeli.
Ajo foli gjithashtu për ndryshimin që ka parë në perceptimin e komunitetit amerikano-hebre për Izraelin. “SHBA-ja po financon gjenocidin në Gaza”, tha Blanton duke theksuar se si shtetase amerikane, e konsideron detyrë të saj të ushtrojë të gjithë presionin e mundshëm mbi qeverinë për ta ndaluar atë.
“Si hebreje, e di që qeveria sioniste izraelite po përdor identitetin tim hebre dhe atë të familjes sime kundër popullit palestinez, dhe unë nuk e pranoj këtë. Prandaj, dua të demonstroj, sa më shumë që të mundem, se jo të gjithë hebrenjtë e mbështesin këtë projekt politik izraelit”, tha Blanton.
Ajo shpjegoi se punon edhe për një botë më të mirë si muzikante dhe është bashkuar me Flotiljen Globale “Sumud”.
– “Për mua, ky (sulm me dron ndaj flotiljes) duket shumë më tepër si terrorizëm”
Blanton theksoi se Izraeli përpiqet të diskreditojë çdo lëvizje që “përpiqet ta portretizojë popullin palestinez si njeri” dhe se Izraeli i portretizon palestinezët si “nënnjerëzorë” duke përhapur dezinformata për të arsyetuar aftësinë e tij për të ushtruar dhunë ndaj palestinezëve.
Ajo theksoi se Izraeli u përpoq të bënte të njëjtën gjë me Flotiljen Globale “Sumud” dhe se ministri i Sigurisë Kombëtare Izraelite, Itamar Ben-Gvir akuzoi aktivistët në flotilje për “mbështetje të terrorizmit”.
Blanton theksoi se është e vështirë t’i marrësh seriozisht këto akuza, sepse anëtarët e flotiljes kanë shkëputur kohën nga jeta e tyre normale dhe puna për të shpërndarë ndihma si oriz dhe ushqim për fëmijë për një popullsi që po vuan nga uria.
“Në këtë rast, është shumë e qartë se ne nuk jemi terroristët. Në fakt, ka shumë të ngjarë që Izraeli të ketë dërguar mjete ajrore pa pilot (UAV) për të hedhur bomba zanore në anijet tona me vela mbrëmë. Për mua, kjo duket shumë më tepër si terrorizëm”, tha ajo.
Muzikantja tha se në bord kishte 10 persona, përfshirë një infermiere në pension nga Irlanda, një mjek nga Algjeria dhe një nxënës të shkollës së mesme nga Gjermania. Ajo tha se aspekti më i habitshëm i flotiljes ishte se shumica e tyre nuk ishin aktivistë profesionistë.
Blanton i përshkroi veprimet e Izraelit në Gaza si “spastrim etnik dhe një përpjekje për të pushtuar të gjithë tokën palestineze”.
– “Ka pasur ndryshim të madh në opinionin publik në SHBA gjatë dy viteve të fundit”
Duke iu referuar ndikimit të gjenocidit të vazhdueshëm të Izraelit në Gaza mbi SHBA-në dhe shoqërinë hebraike, Blanton tha: “Ka pasur ndryshim të madh në opinionin publik në SHBA gjatë dy viteve të fundit”.
Blanton theksoi se ky ndryshim është nxitur nga ndikimi i të rinjve dhe se sondazhet e fundit tregojnë se shumica e publikut beson se armët nuk duhet të dërgohen në Izrael.
Ajo argumentoi se administrata e Washingtonit mban një qëndrim jopopullor për çështjen e Gazës brenda vendit, duke deklaruar se njerëzit e zakonshëm duan të bëjnë presion mbi qeverinë që të bëjë gjënë e duhur.
– “Kjo është çështje humanitare”
Blanton theksoi se familja e saj është hebreje, por jo sioniste, duke thënë: “Pra, për familjen time, trashëgimia e Holokaustit do të thotë që ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të ndërhyrë në çdo gjenocid, pavarësisht se kush e kryen atë kundër kujt në të ardhmen”.
Ajo theksoi se shumë hebrenj e ndajnë këtë ndjenjë, përfshirë lëvizjen hebraike “Zëri për Paqe”, e cila ka ndërmarrë hapa të shumtë për Palestinën.
Duke thënë se në SHBA, njerëzit mbi 50 vjeç janë pro-Izraelit, ndërsa ata nën 50 vjeç mbështesin Palestinën, Blanton tha: “Mendoj se një pjesë e kësaj është sepse pozicioni i Izraelit në skenën botërore ka ndryshuar shumë vitet e fundit, dhe për këtë arsye njerëzit më të moshuar po ndjekin një kuptim më të vjetër të asaj që po ndodh”, tha ajo.
“Nuk duhet të ketë problem politik që ju pengon të ndërhyni. Ky është problem humanitar. Prandaj, ne i nxisim jo vetëm shtetet dhe politikanët, por këdo që ka ndonjë pushtet, të përdorë atë pushtet për të ndaluar gjenocidin”, tha muzikantja Blanton.