Nafta mbi 100 dollarë për fuçi, sulmet në Arabinë Saudite rikthejnë frikën për furnizimet

Nafta Brent arriti një maksimum ditor prej rreth 108 dollarësh për fuçi këtë të martë, përpara se të zbriste dhe të stabilizohej mbi nivelin 105 dollarë. Edhe nafta amerikane WTI u rrit gjatë sesionit, duke kaluar mbi 100 dollarë për fuçi, përpara se të korrigjonte një pjesë të fitimeve.
Rritja e çmimeve u nxit nga shqetësimet për ndikimin e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike në Arabinë Saudite dhe mundësinë e ndërprerjeve në furnizimet nga një prej prodhuesve më të mëdhenj të naftës në botë. Sipas Reuters, tregu reagoi ndaj pasigurisë mbi funksionimin e objekteve strategjike të energjisë dhe kohën e rikthimit të plotë të kapaciteteve të prekura.
Arabia Saudite është një nga eksportuesit kryesorë të naftës në botë dhe luan një rol të rëndësishëm në balancimin e tregut global. Çdo kufizim i prodhimit ose transportit të saj ka ndikim të drejtpërdrejtë në çmimet ndërkombëtare, pasi tregtarët rivlerësojnë sasinë e naftës që mund të jetë në dispozicion.
Pas rritjes së fortë në fillim të sesionit, çmimet u tërhoqën nga nivelet maksimale, ndërsa investitorët vlerësuan nëse ndikimi në furnizime do të jetë i përkohshëm apo do të zgjasë më shumë. Tregu po ndjek gjithashtu reagimin e prodhuesve të tjerë dhe mundësinë e zëvendësimit të sasive të humbura në rast të ndërprerjeve më të gjata.
Rritja e naftës ka rikthyer vëmendjen te ndikimi i energjisë mbi inflacionin global. Çmimet më të larta të naftës ndikojnë në kostot e transportit, prodhimit dhe energjisë, duke u reflektuar në çmimet për konsumatorët dhe bizneset.
Lëvizja e naftës vjen në një periudhë kur tregjet financiare po përballen edhe me norma të larta interesi dhe rritje të kostove të financimit. Investitorët po ndjekin njëkohësisht zhvillimet në tregun e obligacioneve dhe sinjalet nga bankat qendrore mbi ecurinë e inflacionit.
Për momentin, vëmendja e tregjeve mbetet te zhvillimet në Lindjen e Mesme, kapacitetet e prodhuesve kryesorë dhe ndikimi që mund të ketë çdo ndërprerje e zgjatur në ekuilibrin mes ofertës dhe kërkesës në tregun global të naftës. /monitor