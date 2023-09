Nafta rritet pasi Rusia njofton ndalimin e eksporteve të karburanteve dhe benzinës

Çmimet e naftës janë rritur duke rikthyer disa humbje të mëparshme për shkak të shqetësimeve të reja të furnizimit pasi Rusia ndaloi eksportin e karburanteve dhe benzinës, transmeton Anadolu.

Mëngjesin e sotëm, nafta e papërpunuar ndërkombëtar Brent tregtohet me 90,25 dollarë për fuçi, me një rritje prej 0,69 për qind krahasuar me çmimin e djeshëm prej 89,63 dollarë për fuçi.

Standardi amerikan West Texas Intermediate (WTI) tregtohet me 93,76 dollarë për fuçi, 0,49 për qind më shumë krahasuar me ditën e mëparshme kur tregtohej 93,30 dollarë për fuçi.

Të dy standardet ranë nga nivelet e tyre të larta 10-mujore si rezultat i vendit të Rezervave Federale të SHBA-së për të mbajtur normat e interesit konstante duke forcuar qëndrimin e saj të ashpër, me një rritje tjetër të normës së parashikuar deri në fund të vitit.

Shkurtimet e furnizimit në Arabinë Saudite dhe Rusi prej rreth 1,3 milion fuçi në ditë deri në fund të vitit rritën çmimet që luhaten rreth 95 dollarë për fuçi.

Dje, qeveria ruse kufizoi eksportin e karburanteve dhe benzinës për të balancuar tregun vendas, duke rritur shqetësimet për furnizimin dhe duke mbështetur çmime më të larta.

Qeveria ruse shpjegoi se vendimi, që synon stabilizimin e çmimeve të karburanteve në tregun vendas, do të “ndihmojë në ngopjen e tregut të karburanteve, i cili do të ulë çmimet për konsumatorët”.

Zv.kryeministri rus, Alexander Novak, ia atribuoi rritjen e çmimeve të karburanteve me shumicë rritjes së çmimeve të produkteve të naftës në tregjet globale, si dhe zhvlerësimit të rublës ruse ndaj dollarit amerikan.