Namazi i parë i xhumasë në Gaza pas marrëveshjes së armëpushimit

Në Gaza u fal sot namazi i parë i xhumasë pa sulme izraelite pasi u arrit marrëveshja ndërmjet Hamasit dhe Izraelit, raporton Anadolu.

Qindra palestinezë në Gaza u mblodhën për namazin e parë të xhumasë pas armëpushimit me Izraelin.

Besimtarët palestinezë u mblodhën në xhaminë “Faruk” për namazin e xhumasë pas marrëveshjes së armëpushimit ku shihen disa pjesë të xhamisë të cilat janë dëmtuar gjatë sulmeve izraelite.

Ushtria izraelite njoftoi se armëpushimi në Rripin e Gazës ka hyrë në fuqi sot në mesditë pas marrëveshjes së arritur në Egjipt.

