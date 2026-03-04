NATO dënon shënjestrimin e Turqisë nga Irani, zotohet për mbrojtje të fortë në të gjitha fushat

NATO të mërkurën dënoi shënjestrimin e Turqisë nga Irani dhe riafirmoi mbështetjen e saj të palëkundur për të gjithë anëtarët e aleancës, tha një zëdhënëse për Agjencinë Anadolu.
“Ne dënojmë shënjestrimin e Turqisë nga Irani. NATO qëndron fort me të gjithë aleatët, përfshirë Turqinë, ndërsa Irani vazhdon sulmet e tij pa dallim në të gjithë rajonin”, tha zëdhënësja.
“Qëndrimi ynë i parandalimit dhe mbrojtjes mbetet i fortë në të gjitha fushat, përfshirë mbrojtjen ajrore dhe raketore”, shtoi ajo.
Më parë, një municion balistik i qëlluar nga Irani drejt hapësirës ajrore turke u interceptua dhe u neutralizua nga njësitë e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në Mesdheun Lindor, tha Ministria Turke e Mbrojtjes.
Ministria tha në platformën turke të mediave sociale NSosyal se predha, e zbuluar pasi kaloi nëpër Irak dhe Siri, u eliminua me sukses nga mbrojtja ajrore.