NATO synon të zgjerojë parandalimin bërthamor në Evropë mes kërcënimeve nga Rusia

NATO po punon për planet për të zgjeruar parandalimin e saj bërthamor në Evropë në dritën e kërcënimeve të paraqitura nga Rusia, sipas hulumtimit të Agjencisë Gjermane të Shtypit të premten, transmeton Anadolu.
Vendosja e armëve shtesë bërthamore amerikane është gjithashtu një opsion, ndërsa ekspertët madje besojnë se është e mundur që SHBA-ja të ketë vendosur tashmë bomba B61-12 në RAF Lakenheath në MB, thuhet në raport.
Nëse situata e sigurisë vazhdon të përshkallëzohet, vende të tilla si Polonia, Finlanda dhe Lituania mund të konsiderohen gjithashtu si vende të mundshme vendosjeje, shtoi ai.
Planet përfshijnë kryesisht të ashtuquajturat armë bërthamore jostrategjike. Këto janë të destinuara, për shembull, për t’u përdorur kundër trupave të armikut, fushave ajrore, porteve, qendrave komanduese dhe infrastrukturës tjetër ushtarake.
Krahasuar me armët bërthamore strategjike, ato shpesh kanë një rendiment më të ulët shpërthyes dhe zakonisht shpërndahen nga avionë luftarakë ose raketa me rreze më të shkurtër veprimi ose raketa lundrimi.
Sipas vlerësimeve të ekspertëve bërthamorë, pas çarmatimit masiv bërthamor që ndodhi pas përfundimit të Luftës së Ftohtë, vetëm rreth 100 bomba amerikane B61-12 mbetën në ruajtje në bazat e forcave ajrore në Evropë.
Në një intervistë të fundit me Agjencinë Gjermane të Shtypit, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, nuk përjashtoi mundësinë që më shumë armë bërthamore amerikane të vendosen në Evropë në të ardhmen.
Megjithatë, për arsye konfidencialiteti, ai nuk pranoi të komentojë mbi detajet e rishikimeve dhe konsultimeve në vazhdim, shtoi raporti.