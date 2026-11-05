NBC News: Trump po shqyrton zëvendësues të mundshëm për sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth

Presidenti Donald Trump u ka thënë ditëve të fundit disa prej bashkëpunëtorëve të tij se po shqyrton mundësinë e zëvendësimit të sekretarit të Mbrojtjes, Pete Hegseth, raportoi të enjten NBC News, duke cituar persona të njohur me diskutimet, transmeton Anadolu.
Dy persona të njohur me bisedat i kanë thënë NBC News-it se Trump ka pyetur disa bashkëpunëtorë të tij, në prag të zgjedhjeve të së martës për Kongresin, se kë do të rekomandonin si pasues të Hegsethit.
Diskutimet zhvillohen në një kohë të tensioneve në rritje mes Hegsethit dhe anëtarëve të Kongresit nga të dyja partitë, lidhur me operacionet ushtarake të administratës, transparencën dhe shpenzimet e Pentagonit.
Gjithashtu, disa nga udhëtimet e planifikuara të Hegsethit janë pezulluar, sipas katër personave të njohur me çështjen. Dy prej tyre kanë thënë se ndryshimet mund të lidhen me shqyrtimin nga Trumpi të mundësisë së rifillimit të operacioneve të mëdha ushtarake në Iran, ose mund të pasqyrojnë zhvillimet politike pas zgjedhjeve të mesmandatit, ku lufta në vazhdim me Iranin ishte çështje e rëndësishme.
Sipas një zyrtari të lartë të administratës dhe dy personave të tjerë të njohur me takimin, Hegseth ishte gjithashtu ndër të paktët anëtarë të kabinetit që munguan të martën mbrëma në Sallën Lindore të Shtëpisë së Bardhë, ku Trump dhe zyrtarë të administratës u mblodhën për të ndjekur rezultatet e zgjedhjeve.
Një zyrtar i Departamentit të Mbrojtjes ka konfirmuar se Hegseth ndodhej në Washington, por nuk dha shpjegime të mëtejshme për mungesën e tij.
Megjithatë, Trump hodhi poshtë të mërkurën spekulimet për një ndryshim të mundshëm në udhëheqje, duke u thënë gazetarëve se nuk kishte në plan ta zëvendësonte kreun e Pentagonit.
“Jo, ai po bën një punë shumë të mirë”, tha Trump.
Edhe zëdhënësi kryesor i Pentagonit, Sean Parnell, mbrojti Hegsethin, duke thënë se sekretari i Mbrojtjes mbetet i përkushtuar ndaj detyrës së tij.
“Ne do të vazhdojmë ta zbatojmë agjendën e presidentit Trump në Departament, pavarësisht kërcënimeve të Demokratëve për gjueti të sajuara shtrigash – dhe sekretari Hegseth është 100 për qind i përkushtuar për ta udhëhequr Departamentin deri në përfundim të mandatit të presidentit Trump”, ka thënë Parnell, sipas raportimit.
Hegseth është përballur me kritika gjithnjë e më të mëdha nga ligjvënësit e të dyja partive, ku disa prej tyre kanë vënë në pikëpyetje mënyrën se si administrata po e menaxhon luftën me Iranin dhe kanë kërkuar më shumë transparencë lidhur me operacionet ushtarake dhe kostot e tyre financiare.
Përfaqësuesi Thomas Massie nga Kentaki, kritik i zëshëm republikan i konfliktit, paraqiti në shtator një rezolutë për nisjen e procedurës për shkarkimin e Hegsethit.
“Ekziston vetëm një rrethanë në të cilën nuk do t’i riparaqes akuzat për shkarkimin e tij: Hegseth jep dorëheqjen”, shkroi Massie në platformën sociale amerikane X.
Diskutimet e raportuara për zëvendësues të mundshëm shtojnë pasigurinë lidhur me të ardhmen e Hegsethit në krye të Pentagonit, megjithëse Trump e ka mbrojtur publikisht dhe Shtëpia e Bardhë nuk ka dhënë asnjë sinjal se një ndryshim në udhëheqje është i pashmangshëm.