Ndërpriten dërgesat e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit, rriten frikërat për krizë globale energjetike

Transporti i naftës përmes Ngushticës së Hormuzit është pezulluar për shkak të shqetësimeve të sigurisë, duke shtuar frikën për një tronditje të madhe në tregjet globale të energjisë.
Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët më të rëndësishme detare për eksportin e naftës në botë, pasi përmes saj kalon një pjesë e konsiderueshme e furnizimit global me energji. Pezullimi i lëvizjes së tankerëve ka ngritur menjëherë shqetësime për rritje të ndjeshme të çmimeve të naftës.
Sipas raportimeve, disa kompani transporti kanë nisur të ridrejtojnë tankerët e tyre për të shmangur kalimin nëpër këtë korridor strategjik, ndërsa tregjet ndërkombëtare po përgatiten për luhatje dhe mundësi të rritjes së çmimeve në ditët në vijim. /mesazhi