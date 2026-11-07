Ndërtesat e dëmtuara nga bombardimet izraelite rrezikojnë shembjen, ndërsa reshjet përmbytin Gazën

Reshjet e dendura të shiut kanë përmbytur kampet e palestinezëve të zhvendosur në Rripin e Gazës, duke përkeqësuar kushtet e tyre të vështira dhe duke rritur rrezikun e shembjes së ndërtesave të dëmtuara nga bombardimet izraelite.
Në kampin Al-Mina në veri të Gazës, uji ka hyrë në mijëra tenda, duke lagur shtretërit, batanijet dhe rrobat e familjeve. Shumë fëmijë janë përballur me të ftohtin dhe erërat e forta.
Në disa kampe, niveli i ujit është rritur me 30 deri në 40 centimetra, ndërsa Mbrojtja Civile e Gazës ka pranuar qindra thirrje për ndihmë.
Në kampin Al-Mina, ku jetojnë rreth 1,700 familje palestineze, reshjet kanë kthyer tokën në zona me ujë dhe baltë. Një prej banorëve tha se çadra e familjes së tij u shemb gjatë stuhisë, duke lagur rrobat dhe batanijet e nëntë fëmijëve që ai kujdeset.
Në Nuseirat, në Gazën qendrore, reshjet kanë rritur gjithashtu rrezikun për familjet që jetojnë në ndërtesa të dëmtuara nga bombardimet izraelite. Disa struktura kanë pësuar dëmtime të rënda dhe banorët janë paralajmëruar për rrezikun e shembjeve të mëtejshme.
Sipas Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), rreth 950 mijë palestinezë të zhvendosur në Gaza jetojnë në zona të ekspozuara ndaj përmbytjeve. Më shumë se 400 mijë persona ndodhen në zona me rrezik të lartë për përmbytje.
Rreth 44 mijë palestinezë jetojnë në ndërtesa që konsiderohen strukturalisht të pasigurta, ndërsa më shumë se 4 mijë ndërtesa në të gjithë Gazën vlerësohet se kanë nevojë për shembje të plotë ose të pjesshme për shkak të dëmtimeve nga sulmet ajrore izraelite.
Komuna e Gazës po përballet gjithashtu me dëmtime të mëdha të sistemit të kullimit të ujërave. Rreth 15 kilometra të linjave të kullimit dhe 212 kilometra të rrjetit të kanalizimeve janë dëmtuar, ndërsa disa stacione pompimi dhe basene për grumbullimin e ujërave të shiut nuk funksionojnë.
Më shumë se 2 mijë ndërtesa vetëm në qytetin e Gazës janë në rrezik shembjeje, ndërsa sasia e rrënojave në qytet ka kaluar 25 milionë tonë.
Autoritetet dhe komitetet emergjente në kampet e zhvendosura po përpiqen të shpërndajnë tenda dhe mbulesa mbrojtëse, por mungesat e furnizimeve, karburantit, pajisjeve dhe pjesëve të këmbimit e kufizojnë ndjeshëm aftësinë për t’u përballur me reshjet dhe përmbytjet.
Rreth 294,250 familje kanë nevojë për ndihmë për strehim para dimrit, ndërsa furnizimet në dispozicion mbulojnë vetëm rreth 18 për qind të nevojave. /mesazhi