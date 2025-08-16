Ndihma e hedhur nga ajri përplaset në tokë, banorët e Gazës nxitojnë për shkak të urisë së shkaktuar nga Izraeli

Hedhjet nga ajri të ndihmave humanitare vazhduan mbi Rripin e Gazës, teksa uria po përkeqësohet në të gjithë enklavën e rrethuar nën politikat e urisë të Izraelit dhe gjenocidit të vazhdueshëm, raporton Anadolu.
Furnizime të kufizuara të ndihmës u hodhën me parashutë mbi Deir al-Balah në Gazën qendrore, por një paketë u ul pa parashutën e saj, duke u përplasur në tokë ku palestinezët prisnin të marrin ndihmë.
Një grua u pa duke mbledhur miellin e derdhur me duar, veprime që theksuan realitetin e ashpër të jetës së palestinezëve nën rrethimin çnjerëzor izraelit pasi uria po shtrëngon gjithnjë e më tepër të gjithë enklavën.
Së fundmi, Ministria e Shëndetësisë e Gazës raportoi vdekjen e një vajze të re për shkak të urisë dhe kequshqyerjes, teksa bllokada shkatërruese izraelite ka mbytur furnizimet ushqimore dhe mjekësore. Numri i përgjithshëm i vdekjeve nga uria dhe kequshqyerja është rritur në 240, përfshirë 107 fëmijë.
Zyrtarët palestinezë dhe grupet humanitare thonë se metoda e hedhjes së ndihmave humanitare nga ajri është shumë më pak efektive sesa dërgesat tokësore dhe ka shkaktuar kaos, dëme dhe vdekje.
Rrethimi i Izraelit ndaj enklavës, i cili u intensifikua në mars me mbylljen e të gjitha kalimeve, i ka zhytur 2.4 milionë banorët e Gazës në një krizë të thellë humanitare të shënuar nga uria, sëmundjet dhe kolapsi i shërbimeve bazë.
Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, Izraeli ka vazhduar gjenocidin në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë më të paktën 61.800 palestinezë.
Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.