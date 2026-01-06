Ndihmësi i lartë i Trumpit: Asnjë vend nuk do të luftonte me SHBA-në për të ardhmen e Grenlandës

Një ndihmës i lartë i Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, tha se asnjë vend nuk do të sfidonte ushtarakisht SHBA-në për të ardhmen e Grenlandës, një territor vetëqeverisës brenda Mbretërisë së Danimarkës, transmeton Anadolu.
Stephen Miller, zëvendës shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë, i bëri këto komente gjatë një interviste me CNN, ku hodhi poshtë idenë se interesi i SHBA-së në Grenlandë do të çonte në konflikt të armatosur.
Kur u pyet drejtpërdrejt nëse veprimi ushtarak kundër Grenlandës ishte jashtë diskutimit, Miller e riformuloi çështjen, duke argumentuar se pyetja nuk kishte të bënte me përballjen me vetë Grenlandën.
“Nuk do të ishte veprim ushtarak kundër Grenlandës. Grenlanda ka një popullsi prej 30.000 banorësh. Pyetja e vërtetë është se me çfarë të drejte Danimarka pohon kontrollin mbi Groenlandën? Cila është baza e pretendimit të tyre territorial? Cila është baza e tyre për ta pasur Grenlandën si koloni të Danimarkës?” tha ai.
Groenlanda është një territor autonom brenda Mbretërisë së Danimarkës, një aleat i SHBA-së në NATO. Miller e vuri në dyshim atë marrëveshje duke theksuar vlerën strategjike të Groenlandës për interesat e sigurisë së SHBA-së dhe NATO-s në Arktik.
“SHBA-të janë fuqia e NATO-s. Që SHBA-të të sigurojnë rajonin e Arktikut, të mbrojnë dhe të mbrojnë NATO-n dhe interesat e NATO-s, padyshim që Grenlanda duhet të jetë pjesë e SHBA-së, dhe kështu kjo është një bisedë që do ta zhvillojmë si vend”, tha ai.
I pyetur përsëri nëse mund të përjashtonte përdorimin e forcës ushtarake amerikane për të pushtuar Grenlandën, Miller nuk pranoi ta formulonte çështjen në terma ushtarakë, duke pohuar se konflikti i armatosur ishte jorealist.
“SHBA-të duhet ta kenë Grenlandën si pjesë të SHBA-së. Nuk ka nevojë as të mendohet ose të flitet për këtë në kontekstin që po kërkoni, për një operacion ushtarak. Askush nuk do të luftojë ushtarakisht SHBA-në për të ardhmen e Grenlandës”, tha ai.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka shprehur vazhdimisht dëshirën e tij për të marrë kontrollin e Grenlandës dhe nuk e ka përjashtuar ta bëjë këtë me forcë ushtarake.
Një ditë pas një operacioni ushtarak amerikan në Venezuelë që kapi presidentin Nicolas Maduro, Trump të dielën përsëriti thirrjet e tij për marrjen e Grenlandës nga amerikanët për hir të interesave të sigurisë së SHBA-së.
Kryeministrja e Danimarkës, Mette Frederiksen, i ka kërkuar Trumpit të “ndalojë kërcënimet”.