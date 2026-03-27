Ndikimi i luftës në Iran, Parlamenti i Spanjës miraton paketën prej 5 miliardë eurosh për të frenuar goditjen e ekonomisë

Parlamenti i Spanjës miratoi të enjten një paketë gjithëpërfshirëse me vlerë 5 miliardë euro që synon të frenojë ndikimin ekonomik të luftës në Iran, duke përfshirë shkurtime të mëdha të taksave të energjisë.
Masat u miratuan me 175 vota pro, 33 kundër dhe 141 abstenime.
“Këto masa janë hartuar për të mbrojtur sektorët tanë prodhues dhe njerëzit më vulnerabël”, tha kryeministri socialist Pedro Sánchez javën e kaluar kur zbuloi planin.
Masat përfshijnë ulje të taksës mbi vlerën e shtuar për benzinën dhe karburantin, të cilat pritet të ulin çmimet e pompave deri në 0.3 euro për litër, ose afërsisht 20 euro për rezervuar për një makinë mesatare.
Mbështetje shtesë përfshin një subvencion të drejtpërdrejtë prej 0.2 eurosh për litër karburant për operatorët e transportit, fermerët, blegtorët dhe peshkatarët, së bashku me taksa më të ulëta të energjisë elektrike.
Çmimet e benzinës në Spanjë u rritën nga 1.8 euro për litër më 28 shkurt, kur filluan bombardimet SHBA-Izrael kundër Iranit, në 1.8 euro për litër në fundjavë.
Sánchez refuzoi me sfidë që trupat amerikane të përdornin bazat e saj për të sulmuar Iranin në fillim të konfliktit, një veprim që shkaktoi kritika të ashpra nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump.
“Çdo bombë që bie në Lindjen e Mesme përfundimisht godet, siç po e shohim tashmë, portofolet e familjeve tona”, i tha Sánchez parlamentit të mërkurën.
Ekonomia e katërt më e madhe e Bashkimit Evropian ka regjistruar në vitet e fundit norma rritjeje shumë më të larta se konkurrentët e saj, veçanërisht falë konsumit të brendshëm, turizmit dhe eksporteve.