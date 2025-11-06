Ndjenjat njerëzore nuk duhen shtypur dhe as mohuar, por duhen orientuar

Hoxhë Vladimir Kera

Një fe e vërtetë nuk mund të bie ndesh me natyrën e krijimit, përkundrazi, ajo synon orientimin dhe edukimin e kësaj natyre në përputhje me etikën, logjikën e pastër dhe urtësinë hyjnore. Një fe e vërtetë merr në konsideratë instinktet njerëzore të cilat janë të krijuara nga Allahu, dhe nuk urdhëron shuarjen e tyre, por orientimin e tyre në mënyrën më të dobishme për individin dhe shoqërinë.

Çdo tendencë për të shtypur apo çfrenuar natyrën njerëzore është devijim, i cili sjell pas vetes çrregullim moral dhe shkatërrim shoqëror. Balanca është parimi themelor.

Martesa si institucion i natyrshëm

Instinkti i shumimit dhe nevojat emocionale janë të natyrshme tek njeriu. Kur’ani e prezanton martesën si qetësi shpirtërore dhe rrugën e pastër për plotësimin e instinktit seksual:

“Dhe ndër shenjat e Tij është që prej vetes suaj u krijoi bashkëshorte që të gjeni qetësi tek ato; dhe vendosi ndër ju dashuri dhe mëshirë.” (Er-Rrum, 30:21)

Muhamedi (a.s.) e përforcoi këtë parim duke thënë: “O të rinj! Kush ka mundësi le të martohet, sepse martesa i ul shikimet dhe ruan nderin…”

(Buhariu, Sahih, Libri i martesës, nr. 5066)

Ndalesa e celibatizmit ekstrem

Një fe e vërtetë e ndalon celibatizmin (beqarinë e imponuar) dhe vetëprivimin e panevojshëm. I Dërguari i Allahut tha: “Nuk ka monasticizëm në Islam (la rahbanijjete fi-l’Islam).” (Ahmed ibn Hanbel, Musned, 5/266)

Kjo vjen, sepse shoqëria monastike çon shpesh në tension psikologjik, devijim moral ose hipokrizi praktike, pasi shkel parimin natyror të fitras.

Historikisht, Zoti e ka qortuar shpikjen e murgërisë (rahbanijje) të pashkruar në librat e shenjtë: “Murgërinë e shpikën vetë, Ne nuk ua urdhëruam…” (El-Hadid, 57:27)

Kjo vërteton se devijimi nga natyra hyjnore bie ndesh me urtësinë e shpalljes.

Mosmartesa e klerikëve

Nga perspektiva e natyrës së shëndoshë, ndalimi i martesës për klerikët (në disa religjione) përbën mungesë drejtësie ndaj natyrës njerëzore. Kjo qasje bie ndesh me konceptin e krijimit.

Pra, martesa nuk është thjesht opsion personal, por strukturë themelore shoqërore.

Ibn Kajjim el-Xheuzijje shpjegon: “…Shtypja e nevojave natyrore çon në dëme të rinj dhe më të rënda se ajo që synohet të shmanget. Sheriati është i themeluar mbi drejtësi, urtësi dhe interes.” (I’lam el-Muaki’în, vëll. 3, f. 3–5)

Balanca si parim

Prandaj feja e ka vendosur natyrën në rrjedhën e saj të përputhshme me normat morale dhe kufijtë hyjnorë. Një shoqëri që shtyp instinktet krijon devijim; një shoqëri që i çliron pa rregull krijon anarki morale dhe shkatërrim.

Kjo përforcon faktin se feja nuk synon përplasje me natyrën, por harmonizim të saj.

