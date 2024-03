Në Baku do të mbahet takimi i 9-të trepalësh midis Azerbajxhanit, Turqisë dhe Gjeorgjisë

Turqia, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia do të zhvillojnë një takim diplomatik trepalësh të premten në kryeqytetin e Azerbajxhanit Baku, tha Ministria e Jashtme turke, transmeton Anadolu.

Gjatë takimit të nëntë trepalësh të ministrave të jashtëm të Turqisë, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë, “çështjet që kanë të bëjnë me të tri vendet do të shqyrtohen në kuadër të kuptimit të bashkëpunimit rajonal dhe do të diskutohen zhvillimet e fundit globale”.

Pas përfundimit të kontakteve në Irak, ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan pritet të niset sonte në Baku të Azerbajxhanit.