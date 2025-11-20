Në Ditën Botërore të Fëmijës: Mbi 19 mijë nxënës të vrarë dhe 28 mijë të plagosur që nga fillimi i agresionit

Në Ditën Botërore të Fëmijës, Palestina kujton fëmijët e saj që kanë paguar çmimin më të lartë gjatë luftës izraelite që prej 7 tetorit 2023.
Sipas Ministrisë së Arsimit, më shumë se 19 mijë nxënës kanë humbur jetën dhe rreth 28 mijë të tjerë janë plagosur në Gaza dhe Bregun Perëndimor. Qindra shkolla, çerdhe dhe qendra të fëmijërisë janë dëmtuar plotësisht ose pjesërisht.
Ministria theksoi se, ndërsa bota shënon Ditën e Fëmijës duke kujtuar të drejtat e tyre për mbrojtje, arsim dhe jetë të sigurt, fëmijët palestinezë vazhdojnë të përballen me dhunën e ushtrisë dhe kolonëve izraelitë. Thuajse çdo ditë raportohet për vrasjen e një fëmije në Gaza, Jerusalem apo zonat “C”.
Institucioni kërkoi mbrojtje urgjente për fëmijët dhe nxënësit, mbështetje për rindërtimin e shkollave të dëmtuara dhe zgjerimin e programeve të ndihmës psikologjike për fëmijët e prekur nga lufta. /mesazhi