Në Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve: 26 vjet pritje, dhimbje dhe heshtje, ndërsa regjimet në Beograd dhe Banjallukë glorifikojnë Ratko Mladićin

Sot shënohet Dita Ndërkombëtare e të Zhdukurve. Kjo është një ditë përkujtimi, por mbi të gjitha një ditë reflektimi dhe përgjegjësie për fatin e mijëra njerëzve të zhdukur dhe për dhimbjen e familjeve që prej dekadash presin të dinë të vërtetën.
Në këtë ditë qëndrojmë me zemër dhe ndërgjegje pranë familjeve të të zhdukurve, fillimisht pranë familjeve në vendin tonë, por edhe pranë të gjitha familjeve të të zhdukurve kudo që ndodhen. Edhe pas 26 vjetësh liri, shumë prej tyre ende nuk e dinë se çfarë ka ndodhur me më të dashurit e tyre.
Ata janë dënuar të jetojnë për dekada mes shpresës dhe ankthit, mes kujtimeve dhe pasigurisë; pa një përgjigje, pa një varr dhe pa mundësinë për ta përmbyllur me dinjitet dhimbjen e tyre.
Kërkesa e tyre nuk është e tepërt. Nuk është kërkesë politike dhe as privilegj. Është një e drejtë themelore njerëzore, morale dhe juridike: e drejta për të ditur të vërtetën.
Nëse më të dashurit e tyre janë vrarë, familjet kanë të drejtë të dinë se ku ndodhen, të dinë të vërtetën për fatin e tyre dhe të kenë një vend ku mund t’i përkujtojnë me dinjitet.
Prandaj, liria jonë nuk mund të jetë e plotë përderisa familjet vazhdojnë të presin. Pa të vërtetën për të zhdukurit, pa drejtësi për viktimat dhe pa përgjegjësi për autorët, plagët e luftës mbeten të hapura.
Institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare duhet të veprojnë me vendosmëri dhe pa vonesa të tjera. Nuk mjaftojnë deklaratat, premtimet dhe ceremonitë përkujtimore. Familjet kanë nevojë për veprime konkrete: hetime të plota, hapje të arkivave, shkëmbim të informacionit, identifikim të mbetjeve mortore dhe zbardhje të menjëhershme të fatit të të pagjeturve.
Kjo nuk është vetëm një çështje politike. Është një detyrim njerëzor, moral dhe juridik.
Por pikërisht në këtë ditë, kur duhet të flasim për viktimat, për familjet dhe për drejtësinë, jemi të detyruar të përballemi edhe me një realitet thellësisht shqetësues: mënyrën se si regjimet dhe strukturat politike në **Beograd dhe Banjallukë** vazhdojnë të ndërtojnë narrativën e glorifikimit dhe rehabilitimit të figurave përgjegjëse për krimet më të rënda të luftës.
Vdekja e Ratko Mladićit nuk mund dhe nuk duhet të shndërrohet në një rast për glorifikimin e tij.
Ratko Mladić nuk ishte hero. Ai ishte një nga figurat kryesore të aparatit ushtarak që kreu krime të rënda gjatë luftës në Bosnje e Hercegovinë dhe u dënua përfundimisht nga drejtësia ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.
Pikërisht për këtë arsye, çdo përpjekje për ta paraqitur si hero, për ta rehabilituar politikisht apo për ta shndërruar në simbol kombëtar është jo vetëm një shtrembërim i historisë, por edhe një fyerje ndaj viktimave dhe familjeve të tyre.
Është veçanërisht tronditëse që, në vend të një qëndrimi të qartë institucional që distancohet nga krimet dhe nga personat e dënuar për to, nga Beogradi dhe Banjalluka vijnë sinjale të kundërta: nderim, glorifikim, relativizim dhe përpjekje për ta paraqitur një kriminel lufte si figurë heroike.
Këtu nuk kemi të bëjmë me një debat akademik mbi interpretimin e historisë. Kemi të bëjmë me qëndrimin e regjimeve dhe strukturave politike ndaj krimeve të dokumentuara dhe të gjykuara ndërkombëtarisht.
Dhe pikërisht këtu shtrohet pyetja më e rëndë: si mund të ndërtohet paqja dhe siguria në Ballkan nëse regjimet që duhet të kontribuojnë në stabilitet vazhdojnë të glorifikojnë njerëzit e dënuar për gjenocid dhe krime lufte?
Si ndihen familjet e të pagjeturve kur shohin se, ndërsa ato presin prej 26 vjetësh të zbardhet fati i më të dashurve të tyre, përgjegjësit dhe figurat e lidhura me krimet glorifikohen dhe nderohen?
Si ndihen nënat, baballarët, fëmijët dhe familjarët e viktimave kur dëgjojnë se një person i dënuar për gjenocid trajtohet si hero?
Dhe çfarë mesazhi u dërgohet viktimave kur shteti ose strukturat e tij politike zgjedhin të nderojnë autorët dhe jo të solidarizohen me viktimat?
Kjo nuk mund të pranohet.
Nuk mund të kërkohet pajtim, ndërkohë që glorifikohen kriminelët e luftës. Nuk mund të kërkohet stabilitet, ndërkohë që kultivohen narrativat që i justifikojnë ose i madhërojnë krimet e së kaluarës. Nuk mund të kërkohet respekt për të ardhmen, ndërkohë që mohohet ose shtrembërohet e kaluara.
Glorifikimi i Ratko Mladićit dhe i figurave të tjera të dënuara për krime lufte nuk është thjesht një çështje simbolike. Ai është një tregues i qartë i mungesës së vullnetit për një përballje të sinqertë me të kaluarën dhe me përgjegjësinë historike.
Më shqetësues është fakti se kjo nuk mbetet vetëm në nivelin e individëve apo grupeve margjinale. Kur glorifikimi i kriminelëve tolerohet, mbështetet ose normalizohet nga pushtetet në Beograd dhe Banjallukë, atëherë ai merr një dimension institucional dhe politik.
Një regjim që glorifikon një kriminel të dënuar për gjenocid nuk po nderon historinë; po ndërton një narrativë të re mbi mohimin e viktimave.
Pikërisht për këtë arsye, bota demokratike dhe institucionet ndërkombëtare nuk duhet të bëjnë sehir. Nuk mjaftojnë shprehjet e shqetësimit. Duhet të ketë qëndrim të qartë politik, presion institucional dhe pasoja konkrete ndaj çdo regjimi që glorifikon, rehabiliton ose nderon përgjegjësit për krimet e luftës.
Heshtja përballë kësaj dukurie nuk është neutralitet. Heshtja i jep hapësirë mohimit, e poshtëron kujtesën e viktimave dhe e inkurajon normalizimin e krimeve të së kaluarës.
Nuk mund të kërkohet zbardhja e fatit të të pagjeturve, ndërsa në të njëjtën kohë tolerohen regjimet që glorifikojnë ata që kanë qenë përgjegjës për vrasje, dëbime, dhunë dhe gjenocid.
Nuk mund të flitet për paqe pa drejtësi. Nuk mund të flitet për pajtim pa të vërtetën. Dhe nuk mund të ndërtohet një e ardhme e sigurt nëse krimet e së kaluarës relativizohen dhe kriminelët shpallen heronj.
Për familjet e të pagjeturve, drejtësia nuk është një kapitull i mbyllur. Është një plagë e hapur, një dhimbje e përditshme dhe një kërkesë që nuk do të shuhet me kalimin e kohës.
Prandaj, sot nuk mjafton vetëm të kujtojmë.
Duhet të kërkojmë llogari.
Duhet të ngremë zërin.
Duhet të kërkojmë veprim.
Fati i të zhdukurve duhet të zbardhet. E vërteta duhet të dalë në dritë. Familjet duhet të marrin përgjigje. Viktimat duhet të nderohen me dinjitet.
Kriminelët e luftës nuk duhet të glorifikohen.
Gjenocidi nuk duhet të relativizohet.
Viktimat nuk duhet të harrohen.
Dhe drejtësia nuk duhet të negociohet.
Ramadan Shkodra