Në errësira ka krijesa që nuk i kemi parë kurrë më parë

A i kemi zbuluar të gjitha krijesat në Tokë? Kjo pyetje e ka munduar njeriun për shumë vite dhe ende vazhdon ta mundojë. Sa më shumë që rritet aftësia e njeriut për të zbuluar, përmes ndërtimit të pajisjeve të avancuara, aq më e vështirë bëhet përgjigjja. Arsyeja e kësaj konsiston na faktin se këto pajisje zbulojnë krijesa që njeriu nuk i kishte parë më parë.
Në thellësi prej mijëra metrash nën ujë, presioni është jashtëzakonisht i madh, në një masë që njeriu nuk mund ta përballojë; aq sa, po të dilte nga nëndetësja, trupi i tij do të shtypej menjëherë. Por ka edhe një problem tjetër përveç presionit të jashtëzakonshëm: errësira e plotë; “errësira njëra mbi tjetrën; po të nxirrte dorën, mezi do ta shihte”[1]
Atëherë, si arritën krijesat që jetojnë në këtë mjedis të përshtaten me një presion që arrin qindra tonë për çdo inç katror? Allahu i ka bërë trupat e këtyre krijesave pa zgavra ajri dhe ka bërë që uji të depërtojë në indet e tyre, sikur të ishin pjesë e vetë ujit; në këtë mënyrë ato e përballojnë presionin. Po ashtu, Ai ka krijuar në çdo thellësi krijesa të përshtatshme për të jetuar në të.
Në thellësitë e mesme, deri në 2000 ose 3000 metra, gjenden peshq të cilëve Allahu u ka dhënë një aftësi të jashtëzakonshme për të parë në errësirë. Peshku “çekiç” është në gjendje të maskohet duke imituar shkëlqimin e dritës blu, duke u bërë i padukshëm si një rrjetë e vështirë për t’u dalluar. Ndërkohë, ekzistojnë edhe dy lloje peshqish që posedojnë vetëm një sy, por janë në gjendje të shohin përmes syve teleskopikë, të cilët i afrojnë objektet nga distanca të largëta, falë ndjeshmërisë së tyre të lartë ndaj çdo rrezeje sado të vogël drite.
Lavdi i takon Atij që i dha çdo gjëje krijimin e saj dhe pastaj e udhëzoi.
Autor: Sami Hamis ez Zuman
Përktheu: Elton Harxhi
By: ardhmëriaonline.com
[1] – Sure Nur: 40.