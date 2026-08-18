Në Libanin jugor dhe lindor raportohen sulme izraelite, pavarësisht armëpushimit

Mediat libaneze raportuan një valë të re të shkeljeve izraelite të një armëpushimi në fuqi të martën, duke përfshirë fluturime me avionë luftarakë dhe dronë, bombardime artilerie në jug dhe një inkursion ushtarak pranë qytetit Shebaa, transmeton Anadolu.
Avionët luftarakë izraelitë fluturuan në lartësi mesatare mbi periferinë e rajonit Hermel në Libanin lindor, ndërsa dronët izraelitë fluturuan në lartësi të ulët mbi periferitë jugore të Bejrutit, tha Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA).
Në Libanin jugor, forcat izraelite bombarduan periferitë e Majdal Zoun në mëngjes me disa raunde artilerie, tha agjencia.
Avionët luftarakë izraelitë filluan gjithashtu një sulm ajror në agim në qytetin Al-Mansouri në distriktin Tyre, ndërsa forcat izraelite gjuajtën breshëri mitralozësh drejt periferisë së Haddatha dhe Baraachit në distriktin Bint Jbeil, shtoi NNA.
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Një forcë ushtarake izraelite e përbërë nga dy tanke dhe një buldozer ushtarak gjithashtu përparoi pranë qytetit Shebaa nga zona Al-Bayader dhe sulmoi disa shtëpi aty pranë, raportoi një korrespondent i Anadolu.
Shkeljet vijnë pavarësisht një armëpushimi të vazhdueshëm dhe një marrëveshjeje kuadër të ndërmjetësuar nga SHBA-ja ndërmjet Libanit dhe Izraelit, e cila parashikon një tërheqje graduale të Izraelit nga i gjithë territori i okupuar libanez në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze atje dhe çarmatimit të grupeve të armatosura.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë 4.346 njerëz dhe plagosur 12.301 të tjerë, ndërsa kanë zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz, sipas autoriteteve libaneze.