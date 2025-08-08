“Ne nuk dorëzohemi: Triumfojnë ose vdesim!”

Këto kanë qenë fjalët e fundit të luftëtarit libian, Omer El-Mukhtar përpara se të ekzekutohej, duke iu drejtuar oficerit italian, i cili e merrte në pyetje.
Omer El-Mukthar (1862 – 1931): Ai është prijësi i rezistencës libiane kundër pushtimit italian. Është quajtur “Luani i shkretëtirës”. Udhëhoqi lëvizjen luftëtare në Burka (Cyrenaica) në më shumë se njëzet vjet, me taktikat e luftës guerile, përkundër epërsisë së ushtrisë italiane.
U arrestua në vitin 1931 dhe u ekzekutua me varje pasi që u gjykua formalisht, për t’u kthyer kështu në simbol të rezistencës arabe kundër kolonializmit!”
Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja