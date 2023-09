Në përfundim të aktiviteteve antiterroriste në Karabak, Aliyev garanton lehtësim për banorët me origjinë armene – VIDEO

Azerbajxhani nuk ka armiqësi ndaj banorëve me origjinë armene të Karabakut dhe do t’u sigurojë atyre lehtësim, siguroi presidenti i vendit Ilham Aliev disa orë pasi Baku përfundoi aktivitetet antiterroriste në rajon, transmeton Anadolu.

Azerbajxhani: Grupet e armatosura armene në Karabak dorëzuan armët, operacioni antiterrorist u ndal

“Popullsia armene në Karabak tani mund të marrë frymë të qetë. Ata janë qytetarët tanë. Ne nuk kemi armiqësi ndaj popullit armen. Ne i mbajmë përgjegjës ata që janë në krye të regjimit kriminal”, tha Aliyev në një fjalim televiziv drejtuar kombit.

Ai tha gjithashtu se procesi i çarmatimit dhe largimit të grupeve të armatosura ilegale armene nga pozicionet e tyre në Karabak është në progres.

“Të gjitha detyrat e caktuara (në Karabak) u kryen brenda një dite të vetme. Terroristët janë ndëshkuar. Sovraniteti i Azerbajxhanit është rivendosur në rajon”, shtoi ai.

Gjithashtu, presidenti Aliyev vlerësoi “kompetencën e papritur politike” të shfaqur nga Armenia dhe rëndësinë e saj në përfundimin e aktiviteteve antiterroriste.

