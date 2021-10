Në Prishtinë arrestohen tre persona – njëri shtetas i Maqedonisë, që kërkohej nga Interpoli

Policia ka ndërmarr një aksion në Lagjen “Emshir” të Prishtinës me ç’rast ka arrestuar një shtetas të huaj (Maqedonisë), në kërkim ndërkombëtar. Me këtë rast policia ka arrestuar edhe dy persona të tjerë te të cilët ka gjetur dhe konfiskuar substancë narkorike

Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin zëdhënësi i Policisë së Kosovës Daut Hoxha.

Ai ka thënë se “sot në orët e pasditës në Prishtinë, Policia e Kosovës, konkretisht njësia FAST Kosova, në bashkërendim me njësitet relevante nga drejtoria rajonale dhe ato të reagimit të shpejtë kanë realizuar një operacion efikas me ç’rast kanë arrestuar një person shtetas i huaj dhe në kërkim ndërkombëtar, me urdhërarrest ndërkombëtar. I njëjti dyshohet se ndodhet ne kërkim ndërkombëtar për shkak të veprës penale të mashtrimit”.

“Gjatë operacionit policor në lokacionin, ku është arrestuar i kërkuari i lartcekur, me urdhër arrest ndërkombëtar janë arrestuar edhe dy persona tjerë të dyshuar se posedonin lëndë narkotike, kurse veprimet policore janë në proces nga njësitet e anti-drogës së Policisë së Kosovës”, ka thënë Hoxha.

Pas kompletimit të operacionit dhe procedurave që janë në proces nga kompetentët, Policia e Kosovës do të japë detaje lidhur me këtë operacion.

Burime të Telegrafit bëjnë të ditur se Policia e Kosovës në një aksion të zhvilluar sot pasdite në Lagjen “Emshir” të Prishtinës ka arrestuar një person shtetas të Maqedonisë Veriore.

Sipas këtyre burimeve personi ne fjalë është i kërkuar edhe nga Interpoli, kurse nga shteti maqedonas ishte dënuar me 8 vjet burgim.

Gjithashtu bëhet e ditur se i arrestuari ka me shumë se 30 vepra mashtrimi. Ndërsa, në këtë aksion policia e Kosovës ka konfiskuar 100 gram drogë te llojit kokainë.