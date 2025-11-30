Në Shkup organizohet Pazari Diplomatik Humanitar me rastin e Ditës Botërore të Fëmijëve

Në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, Shkup, u organizua pazar bamirësie me rastin e Ditës Botërore të Fëmijëve, raporton Anadolu.
Ngjarja, e mbajtur në një hotel nga Qendra e Mikpritjes “Dobredojde” në Maqedoni, u realizua me mbështetjen e shumë ambasadave dhe institucioneve, përfshirë Ambasadën e Turqisë në Shkup dhe Institutin “Yunus Emre”.
Në aktivitet morën pjesë presidentja Gordana Siljanovska-Davkova dhe ambasadori i Turqisë në Shkup, Fatih Ulusoy. Ambasadat dhe organizatat e ndryshme prezantuan produktet e vendeve të tyre.
Kryetarja e Qendrës “Dobredojde”, Emilija Miladinova Avramçeva, tha për gazetarët se këtë aktivitet e organizojnë prej 15 vitesh.
“Ky aktivitet zhvillohet me rastin e Ditës Botërore të Fëmijëve, por edhe për të mbledhur fonde për fëmijët. Megjithatë, ne duam të mbledhim edhe disa fonde që do të mbështesin fëmijët. Këtë vit, fondet do të shkojnë për rinovimin ose përmirësimin e kushteve higjienike të tualeteve në dy shkolla fillore”, shtoi ajo.
Ajo shtoi se me pjesëmarrjen e mbi 20 ambasadave synojnë të promovojnë kulturën, historinë dhe traditat e vendeve të ndryshme.
Në program u përgatit gjithashtu një pjesë muzikore për fëmijët, ndërsa presidentes Davkova iu dorëzua një certifikatë mirënjohjeje për mbështetjen e saj.
Po ashtu, të ftuarit që blenë bileta patën mundësinë të hyjnë në një llotari me dhurata të ndryshme, përfshirë edhe një biletë avioni për në Stamboll nga Turkish Airlines.