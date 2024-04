Në Stamboll protesta kundër presidentit gjerman Steinmeier – VIDEO

Gjatë vizitës së presidentit gjerman, Frank-Walter Steinmeier në Stamboll janë mbajtur protesta kundër tij për shkak të mbështetjes që Gjermania i jep Izraelit, raporton Anadolu.

Steinmeier së bashku me kryetarin e Bashkisë Metropolitane të Stamboll, Ekrem İmamoğlu vizituan stacionin e trenit Sirkeci, prej ku punëtorët e parë turq u dërguan në Gjermani në vitin 1961, ndërsa këtu një grup protestoi kundër presidentit gjerman.

Grupi i cili protestoi për shkak të mbështetjes që Gjermania i jep Izraelit, brohoritën slogane “Gjermani vrasëse, largohu nga Turqia” dhe “Gjermania vrasëse fajtor i gjenocidit”.

Ndalesa e parë e presidentit gjerman Steinmeier në vizitën e tij tre-ditore në Turqi ishte Istanbuli.

Presidenti gjerman u prit në aeroportin Stamboll nga prefekti i Stamboll, Davut Gül, ambasadori gjerman në Ankara, Jürgen Schulz, ambasadori i Turqisë në Berlin, Ahmet Başar Şen dhe zyrtarë të tjerë.

Në këtë vizitë të parë në Turqi me rastin e 100-vjetorit të fillimit të marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, Steinmeier do të vizitojë qytetet Stamboll, Gaziantep dhe Ankara.

‘Hitler, Netanyahu, German President the same’ – pro-Palestine protest in Türkiye. Pro-Palestinian activists greeted German President Frank-Walter Steinmeier to Istanbul with posters comparing him to Adolf Hitler and Netanyahu. He is due to meet President Erdogan in Ankara 😎 pic.twitter.com/JU0N5XV0LY

— sonja van den ende (@SonjaEnde) April 22, 2024