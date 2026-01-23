Negociatat midis delegacioneve nga Rusia, SHBA-ja dhe Ukraina fillojnë zyrtarisht në Abu Dhabi

Të premten nisën zyrtarisht në Abu Dhabi bisedimet e para trepalëshe mes delegacioneve të Rusisë, SHBA-së dhe Ukrainës, njoftuan Emiratet e Bashkuara Arabe, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme e Emirateve tha se bisedimet kanë filluar në kryeqytet dhe pritet të zgjasin dy ditë, “si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të nxitur dialogun dhe për të identifikuar zgjidhje politike për krizën”.
Më herët gjatë ditës, ishte raportuar se mes delegacioneve po zhvilloheshin bisedime joformale.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy i njoftoi bisedimet trepalëshe gjatë një sesioni të Forumit Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër, të enjten. I dërguari special i SHBA-së, Steve Witkoff, konfirmoi gjithashtu se do të udhëtonte drejt Abu Dhabit pas bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë.