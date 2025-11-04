Nënat që sfidojnë kartelin: kërkimi i fëmijëve të zhdukur në Meksikë

Në Meksikë, shumë nëna po marrin fatin në duar për të gjetur fëmijët e tyre të zhdukur, ndërsa shteti shpesh dështon t’i mbrojë. Daniela González, 40 vjeç, zbret në zona të rrezikshme pranë rrënojave dhe plehrave, duke kërkuar djalin e saj 16-vjeçar, Axel Daniel González Ramos, i zhdukur që nga viti 2022.
Këto gra përballen me frikën dhe dhimbjen, duke u bërë vetë-skuadra e kërkimit dhe identifikimit të viktimave të kartelit, pasi sistemi institucional është i pamjaftueshëm. Që nga viti 2006, rreth 120 000 persona janë raportuar të zhdukur në Meksikë, dhe grupet familjare të vetë-organizuara po përpiqen të plotësojnë boshllëkun që lë shteti.
Historia e këtyre nënave është një akt rezistence dhe përkushtimi, që nuk lejon që humbja të mbetet pa emër, duke sfiduar dhunën dhe indiferencën institucionale. /mesazhi