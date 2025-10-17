Nënpresidenti turk Yılmaz: Turqia dhe Shqipëria mund të zhvillojnë projekte të përbashkëta në industrinë e mbrojtjes

Nënpresidenti i Turqisë, Cevdet Yılmaz deklaroi se marrëdhëniet midis Turqisë dhe Shqipërisë janë të mbështetura në themele të forta historike dhe vëllazërore, duke theksuar se dy vendet mund të zhvillojnë projekte të përbashkëta në industrinë e mbrojtjes, raporton Anadolu.
Duke folur në Forumin e Investimeve Shqipëri–Turqi 2025, organizuar në Tiranë nga MÜSİAD Albania dhe Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve (AIDA), Yılmaz theksoi se performanca ekonomike e Turqisë gjatë 23 viteve të fundit e ka bërë atë një fuqi strategjike që ka rritur ndikimin e saj global dhe ka hedhur një themel të fortë për objektivat e saj të politikës së jashtme.
“Në vizionin e Shekullit të Turqisë, të cilin e kemi miratuar nën udhëheqjen e presidentit tonë (Recep Tayyip Erdoğan), diplomacia ekonomike është një nga shtyllat themelore të politikës sonë të jashtme holistike dhe gjithëpërfshirëse”, tha ai.
Nënpresidenti turk theksoi se Turqia është partneri i dytë më i madh tregtar i Shqipërisë, ndërsa synimi i përbashkët është që vëllimi tregtar midis dy vendeve të arrijë në 2 miliardë dollarë në një periudhë të afërt.
Yılmaz tha se Marrëveshja e Miqësisë së Përjetshme, e nënshkruar më 1923, ka shërbyer si një shtyllë e rëndësishme për forcimin e bashkëpunimit dypalësh në dekadat e fundit
Ai tha se “Ballkani është një rajon strategjik ku formohen lidhjet tona historike dhe kulturore dhe që ofron mundësi të rëndësishme tregtare dhe ekonomike”.
“Potenciali i këtij rajoni po bëhet edhe më kritik në një kohë kur ekuilibrat globalë po rivendosen, transformimi digjital po përshpejtohet dhe zhvillimi i qëndrueshëm po fiton rëndësi. Në këtë sfond, ne besojmë se sinergjia e krijuar nga pikat e forta plotësuese të Turqisë dhe Shqipërisë do të hapë derën për mundësi të reja për të dy vendet dhe rajonin”, deklaroi Yılmaz.
“Vendndodhja strategjike e Shqipërisë që hapet drejt Evropës, potenciali i saj bujqësor dhe turistik, dhe qëllimi i saj për anëtarësim në BE ofrojnë një bazë të fortë për këtë bashkëpunim. Rritja mesatare prej 5.4 përqind e arritur nga ekonomia shqiptare gjatë katër viteve të fundit është treguesi më domethënës i këtij potenciali”, shtoi ai.
Yılmaz vuri në dukje se Turqia renditet si vendi i pestë investues në Shqipëri, me investime direkte që iu afrohen 1 miliard dollarëve deri në fund të vitit 2024. Ai gjithashtu vuri në dukje se kontraktorët turq kanë zbatuar 37 projekte në Shqipëri deri më sot, me një total prej 1.8 miliardë dollarësh.
“Ftojmë më shumë investitorë turq të investojnë në Shqipëri dhe gjithashtu ftojmë botën e biznesit shqiptar të investojnë në Turqi”, apeloi ai.
“Jemi të kënaqur të shohim se Shqipëria, e cila priti mbi 11 milionë mysafirë të huaj vitin e kaluar, po bën përparim të konsiderueshëm në sektorin e turizmit. Ne besojmë se përvoja dhe ekspertiza e gjerë e vendit tonë në këtë fushë do t’i shtojë vlerë bashkëpunimit tonë. Për më tepër, ashtu si me Spitalin e Miqësisë në Fier, i cili u përfundua në vetëm dy muaj, ne po punojmë edhe në projekte që do të zbatohen në sektorin e kujdesit shëndetësor”, u shpreh më tej Yılmaz.
– “Turqia dhe Shqipëria do të kontribuojnë në prosperitet dhe stabilitet”
Yılmaz më tej tha se një nga fushat më të rëndësishme të investimit është industria e mbrojtjes.
“Siç e dini, NATO ka vendosur të rrisë shpenzimet e mbrojtjes në 5 për qind deri në vitin 2035. Është krijuar një buxhet prej 800 miliardë eurosh, përfshirë Mekanizmin ‘Safe’ të Evropës. Duhet të shohim që e gjithë bota do të investojë më shumë në industrinë e mbrojtjes në periudhën e ardhshme. Prandaj, kjo është një fushë ku mund të zhvillojmë projekte të përbashkëta dhe të bëjmë investime në këto fusha”, tha nënpresidenti Yılmaz.
“Sot, Turqia ka tejkaluar 8 miliardë dollarë në eksportet e industrisë së mbrojtjes. Ne, si Turqi, po eksportojmë në gjithë botën produkte të caktuara për të cilat kemi paguar në të kaluarën, por na janë mohuar. Jemi të gatshëm ta zhvillojmë këtë potencial të madh së bashku me Evropën dhe vendet mike si Shqipëria”, potencoi ai.
Ai tha se takimi i sotëm paraqet mundësi të rëndësishme për të thelluar më tej partneritetin strategjik, të formësuar nga një histori e përbashkët, lidhje të forta kulturore dhe besimi i ndërsjellë, veçanërisht në fushën ekonomike dhe atë tregtare.
“Unë besoj se duke vepruar në frymën e miqësisë dhe duke hapur rrugën për investime me një qasje fitimprurëse për të dyja palët, Turqia dhe Shqipëria do të kontribuojnë si në marrëdhëniet dypalëshe, ashtu edhe në prosperitetin dhe stabilitetin rajonal”, tha Yılmaz.
Në program morën pjesë gjithashtu zëvendëskryeministrja e Shqipërisë dhe ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, Ambasadori i Turqisë në Tiranë, Tayyar Kağan Atay, zëvendësministri turk i Industrisë dhe Teknologjisë, Çetin Ali Dönmez, zëvendësministri i Tregtisë, Özgür Volkan Ağar, zëvendësministri i Kulturës dhe Turizmit, Serdar Çam, zëvendësministri i Bujqësisë dhe Pylltarisë, Ebubekir Gizligider, si dhe kryetari i përgjithshëm i MÜSİAD-it, Burhan Özdemir dhe kryetari i MÜSİAD Albania, Muhammet İşler.