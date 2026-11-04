Nënpresidenti Vance: Lufta me Iranin ishte “arsyeja” pse Republikanët humbën zgjedhjet e mesmandatit në SHBA

Nënpresidenti amerikan JD Vance ia atribuoi luftës me Iranin humbjen e Republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit, duke thënë se zemërimi i votuesve për konfliktin i shtyu ish-mbështetësit e Donald Trumpit të votonin për Demokratët, transmeton Anadolu.
“Arsyeja pse humbëm është lufta”, shkroi Vance në një deklaratë në platformën sociale amerikane X.
Ai tha se rezultatet zgjedhore pasqyruan pakënaqësinë me politikën e jashtme të administratës dhe jo pjesëmarrjen e ulët të votuesve Republikanë.
Vance tha se shumë amerikanë që e mbështetën presidentin Donald Trump dhe atë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, në vitin 2026 kaluan në radhët e Partisë Demokratike, pavarësisht pjesëmarrjes së konsiderueshme të votuesve Republikanë.
“Problemi kryesor është se shumë njerëz që votuan për Trumpin dhe Vancein në vitin 2024, votuan për Demokratët në vitin 2026”, tha ai.
Duke iu referuar të dhënave të sondazheve, Vance tha se votuesit që braktisën Republikanët identifikuan si shqetësime kryesore përfundimin e luftës, përballimin e kostos së jetesës dhe inflacionit, vendosjen e Amerikës në plan të parë dhe ndryshimin e marrëdhënieve të Washingtonit me Izraelin.
Nënpresidenti pranoi se Republikanët do të përballen me “shumë përplasje dhe debate të brendshme” lidhur me arsyet e humbjeve të tyre zgjedhore.
Ai gjithashtu pranoi se mesazhi ekonomik i partisë mund të mos ketë qenë i mjaftueshëm, por këmbënguli se lufta me Iranin ishte faktori kryesor pas humbjes.
“Çdo diskutim i sinqertë për rrugën që duhet të ndjekim nga këtu duhet të nisë pikërisht nga kjo”, tha Vance.