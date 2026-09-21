Nëntë palestinezë të plagosur nga bombardimet dhe të shtënat izraelite në Rripin e Gazës, pavarësisht armëpushimit

Nëntë palestinezë, përfshirë dy gra dhe një fëmijë, u plagosën nga bombardimet e artilerisë dhe të shtënat izraelite në pjesët qendrore dhe jugore të Rripit të Gazës, thanë burime mjekësore dhe dëshmitarë.
Plagosjet ndodhën mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit që është në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Në Gazën qendrore, një burim mjekësor në Spitalin Suhadaa Al-Aqsa tha për Anadolu se një grua u shtrua me plagë të rënda dhe një fëmijë me plagë të moderuara.
Të dy u plagosën kur forcat izraelite hapën zjarr drejt çadrave ku strehoheshin palestinezë të zhvendosur mes kampeve të refugjatëve Bureij dhe Maghazi.
Dy persona të tjerë u plagosën kur një predhë artilerie goditi një shtëpi në pronësi të familjes Abu al-Rous në kampin e refugjatëve Bureij. Një zjarr shpërtheu në shtëpi pas bombardimit me artileri, u thanë dëshmitarët Anadolut.
Automjetet ushtarake izraelite hapën gjithashtu zjarr të dendur drejt çadrave të palestinezëve të zhvendosur në rrugën Salah al-Din, në veri të kampit Bureij, krahas bombardimeve me artileri në zonën përreth.
Në Gazën jugore, një burim mjekësor tha se pesë palestinezë pësuan plagë të shkallëve të ndryshme nga të shtënat dhe bombardimet me artileri izraelite që shënjestruan pjesët qendrore dhe jugore të Khan Younisit.
Tre palestinezë, përfshirë një grua, u qëlluan kur forcat izraelite hapën zjarr drejt zonës së banimit Hamad City në veri të Khan Younisit.
Dy të tjerë u plagosën nga copëzat e një predhe artilerie në lagjen Al-Amal në pjesën qendrore të Khan Younisit.
Në Gazën veriore, anijet luftarake izraelite hapën zjarr të dendur me mitralozë dhe qëlluan predha përgjatë bregdetit të qytetit të Gazës, që zgjati rreth dy orë, thanë dëshmitarët.
Ndërkohë, kuadkopterët izraelitë hodhën disa bomba pranë një zone të dislokimit të ushtrisë izraelite në lindje të lagjes Shujaiya në lindje të qytetit të Gazës, sipas dëshmitarëve.
Artileria izraelite gjithashtu qëlloi me predha sporadike në lindje të qytetit Jabalia në pjesën veriore të Rripit të Gazës.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë në atë që përbën gjenocid në Gaza, ndërsa ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.
Shkeljet e armëpushimit të vitit 2025 kanë vrarë të paktën 1.393 palestinezë dhe kanë plagosur 4.822 të tjerë deri të dielën, sipas shifrave të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.