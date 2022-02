Nëse merrni vitaminë D, mund t’ju duhet të merrni edhe vitaminë K për të reduktuar bllokimin e kalciumit në arteriet tuaja

Gjatë gjithë jetës kemi dëgjuar se vitamina D është vitamina më e mirë që mund të merrni për të promovuar një shëndet më të mirë.

Ajo ndihmon sistemin imunitar të funksionojë në mënyrën më të mirë të aftësisë së tij, kontribuon në kocka më të forta dhe madje mund të ulë rrezikun e kancerit të caktuar. Por mund të mos e keni ditur se marrja e shumë vitaminës D pa marrë vitaminë K mund të mos ishte ideale.

Një numër në rritje i kërkimeve sugjeron se marrja e vitaminës D me K2 është mënyra më e mirë për të rritur forcën e kockave dhe mund të ndihmojë në parandalimin e krijimit të pllakave të mbushura me kalcium në arterie.

Si funksionojnë vitamina D dhe vitamina K në trup?

Siç mund ta dini, vitamina D është e rëndësishme për forcën e kockave sepse rrit përthithjen e kalciumit. Pa këtë lëndë ushqyese thelbësore, njerëzit mund të përjetojnë një humbje të densitetit mineral kockor, gjë që dobëson kockat dhe mund të shkaktojë fraktura. Gjithashtu i jep humorit tonë një nxitje të madhe.

Megjithatë, vitamina D nuk është e vetmja lëndë ushqyese që përmirëson shëndetin e kockave tona. Një punim shkencor i vitit 2018 nga BioMed Research International tregon se vitamina K luan një rol vendimtar në ruajtjen e forcës së kockave. Sipas autorëve të studimit, ajo mund të parandalojë vdekjen e qelizave jetike për rritjen e kockave dhe gjithashtu t’i stimulojë ato të shumohen.

Për më tepër, vitamina K mund të ndihmojë trupin të tërheqë kalciumin në kocka dhe dhëmbë – diçka që vitamina D nuk mund ta bëjë. Kjo është për shkak se vitamina K nxit një proteinë të quajtur osteokalcin për të hyrë në punë. Pasi osteokalcina – e cila varet nga vitamina K – aktivizohet, ajo ndihmon në akumulimin e kalciumit në kocka dhe dhëmbë.

Pse vitamina K mund të ndihmojë në reduktimin e bllokimit në arterie?

Duke ndihmuar në tërheqjen e kalciumit në kocka dhe dhëmbë, vitamina K mund të ndihmojë në uljen e sasisë së kalciumit në indet e buta, si arteriet. Një studim i vitit 2015 nga Integrative Medicine: A Clinician’s Journal thekson se vitamina K2 mund të zvogëlojë kalcifikimin arterial – domethënë një grumbullim të pllakave që përmbajnë kalcium në arterie – sepse mund të ndihmojë në ndalimin e ngjitjes së kalciumit në muret e arterieve. Mund të zvogëlojë gjithashtu ngurtësinë arteriale.

Tani, kjo nuk do të thotë se vitamina D është e dëmshme nëse e merrni pa vitaminë K. Gjithashtu nuk do të thotë që vitamina D kontribuon në bllokimin e arterieve tuaja. Nevojiten më shumë prova për të zbuluar nëse këto pretendime janë të vërteta. Megjithatë, ky studim do të thotë se vitamina K mund të përmirësojë shëndetin tuaj arterial nëse jeni duke marrë suplemente kalciumi. Meqenëse vitamina D promovon nivele më të larta të kalciumit në trup, mund të jetë e mençur të merrni vitaminë D me vitaminë K2.