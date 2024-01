“Nëse nuk vritemi nga bomba, ne vdesim nga i ftohti, uria ose sëmundja” thonë banorët në Gaza

Çdo ditë, situata në Gaza përkeqësohet në mënyrë ekstreme mes bombardimeve të Izraelit dhe bllokadës së vazhdueshme, duke e lënë shumicën e popullsisë së enklavës së rrethuar të zhvendosur me pak ose aspak sende dhe askund të sigurt për t’u strehuar.

Në Rafah, në jug të Gazës, 16 persona u vranë nga forcat izraelite të enjten kur shtëpia ku strehoshin u bombardua, raportoi Al Jazeera, e cila pret që numri i të vdekurve të rritet pasi më shumë trupa gjenden në rrënoja.

Abu Khaled, një i afërm i atyre që u vranë në sulm, i tha rrjetit, “Ata u larguan nga shtëpitë e tyre në qytetin e Gazës në kampin e refugjatëve Bureij në Khan Younis përpara se të vinin në Rafah, sepse mendonin se ishte më i sigurt.”

Megjithëse SHBA-të pretendojnë se Izraeli ka filluar të ulë intensitetin e sulmeve të tyre në Gaza, palestinezët që jetojnë në enklavën e rrethuar nuk kanë vërejtur ndryshime në bombardimet e Izraelit.

“Sulmet nuk janë ndalur gjatë orëve të fundit në të gjithë Rripin e Gazës, pavarësisht nga fakti që Izraeli thotë se ata po kalojnë në një fazë krejtësisht të re me bombardime me intensitet të ulët,” raportoi korrespondenti i Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum nga Rafah në jug. Gaza.

“Ne mund të shohim se numri i të vdekurve dhe viktimave midis civilëve vazhdon të rritet, për të arritur në më shumë se 163 palestinezë të vrarë në 24 orët e fundit,” tha Abu Azzoum të mërkurën në mbrëmje.

“Çdo ditë, qindra prej nesh vriten,” shtoi Abu Khaled, “Nëse nuk vritemi nga bombat, ne vdesim nga të ftohtit, nga uria ose nga sëmundjet.”

Sipas OKB-së, çdo person i vetëm në Rripin e Gazës është i uritur, me një të katërtën e popullsisë që përballet me urinë. Banorët e enklavave të rrethuara përbëjnë 80 për qind të popullsisë kolektive të botës që përballet me urinë.

“Përveç kësaj, të gjithë fëmijët nën pesë vjeç – 335,000 prej tyre – janë në rrezik të lartë të kequshqyerjes së rëndë pasi rreziku i kushteve të urisë vazhdon të rritet, një brez i tërë tani është në rrezik të vuajë nga ngecja në rritje,” tha grupi humanitar.

Përditësimi i fundit i agjencisë humanitare të OKB-së (OCHA), i cili është kufizuar në ndërprerjen e vazhdueshme të telekomunikacionit të Izraelit të vendosur në enklavën e rrethuar, tha se një raketë raportohet se goditi klinikën shëndetësore UNRWA në Daraj, në qytetin e Gazës të mërkurën.

Grupi humanitar raportoi gjithashtu bombardime të rënda në zonën Khan Younis për dy ditët e fundit, duke synuar ndërtesat e banimit, një varrezë dhe spitale.

“Raportet fillestare dhe pamjet video tregojnë se pjesa më e madhe e varrezave al-Namsawi u shkatërruan dhe varret u boshatisën me disa kufoma të raportuara të zhdukura”, tha ai.

“Populli i Gazës ka kaluar nga tronditja e plotë e humbjes së gjithçkaje – në disa raste të çdo anëtari të familjes së tyre – në një luftë dobësuese për të qëndruar gjallë dhe për të mbrojtur të dashurit e tyre”, tha komisioneri i UNRWA, Philippe Lazzarini pas udhëtimit të tij të katërt në Gaza që nga ajo kohë. 7 tetor.

Amnesty International ka thënë se ndërprerja e telekomunikacionit, e cila ka hyrë në ditën e saj të shtatë, ka vënë në rrezik civilët, ka penguar punën e shërbimeve të shpëtimit dhe ka komplikuar përpjekjet për shpërndarjen e ndihmave.

“Këto ndërprerje të përsëritura dhe kërcënuese për jetën nuk duhet të normalizohen. Një armëpushim i menjëhershëm është thelbësor për të rivendosur urgjentisht energjinë dhe lidhjen me Gazanët”, tha grupi, duke shtuar se ndërprerja e komunikimit është e nënta e vendosur nga forcat izraelite që nga fillimi i raundit aktual të luftimeve.

“Kjo ka vazhduar për një kohë shumë të gjatë. Nuk ka fitues në këto luftëra. Ka kaos të pafund dhe dëshpërim në rritje. Unë bëj thirrje edhe një herë për një armëpushim të menjëhershëm humanitar për të sjellë pak kohë”, shtoi Lazzarini.