Nëse zgjoheni të lodhur, ky zakon është po aq i fuqishëm sa një orë shtesë gjumë

Për vite, besohej se të flije më shumë ishte e mjaftueshme për të rritur energjinë, por hulumtimet e reja sugjerojnë se kohëzgjatja e gjumit nuk është çelësi.
Perceptimi ynë për gjumin, ose besimi se kemi fjetur mirë natën, luan një rol kyç. Ideja që mënyra jonë e të menduarit mund të ndikojë në gjendjen tonë fizike njihet nga efekti placebo, në të cilin një person përjeton ndryshime të vërteta fiziologjike pas një trajtimi joaktiv.
Është ky parim që studiuesit kanë përdorur për të shpjeguar se si përvoja e gjumit mund të ndikojë në ndjenjat e lodhjes.
Studimet kanë treguar se aktiviteti fizik pozitiv mund të përmirësojë perceptimin e gjumit, pothuajse sikur të kishim një orë shtesë pushimi. Nicole Tang, një profesoreshë e psikologjisë në Universitetin e Warwick, shpjegoi: “Kur flet me njerëzit për cilësinë e gjumit, të gjithë mendojnë se e dinë saktësisht se çfarë është,” raporton YourTango.
Në një studim pasues të 119 të rriturve, pjesëmarrësit vlerësuan cilësinë e natës së kaluar çdo dy orë, dhe më shumë se 90 përqind e tyre ndryshuan vlerësimin e tyre të paktën një herë gjatë ditës. Tang vuri në dukje: “Kur njerëzit angazhoheshin në ndonjë aktivitet fizik pozitiv, vlerësimet e tyre për cilësinë e gjumit u rritën.”
Të besuarit se kemi fjetur keq na bën të ndihemi edhe më të lodhur
Në një studim të mëparshëm, Tang dhe kolegët e saj analizuan 100 subjekte, si me gjumë të mirë ashtu edhe me gjumë të keq, për të krahasuar skenarë të ndryshëm të gjumit. Përveç faktorëve të natës, pjesëmarrësit gjithashtu lidhën cilësinë e gjumit me “nivelet e aktivitetit fizik, humorin, aftësitë sociale dhe aftësinë për të menduar qartë”.
Kjo tregoi se vlerësimi i gjumit nuk varet vetëm nga ajo që ndodh gjatë natës. Perceptimi ndryshon në varësi të mënyrës se si ndihemi dhe sa aktivë jemi gjatë ditës. Tang paralajmëron se gjetjet nuk ofrojnë një zgjidhje universale për të gjitha problemet e gjumit. Megjithatë, ajo thekson se nëse besojmë vazhdimisht se kemi fjetur keq, në fakt mund të ndihemi edhe më të lodhur.
Përveç aktivitetit të rregullt fizik, rekomandohen edhe zakone të mira si shmangia e ekraneve para gjumit, ngrënia e një diete të shëndetshme dhe marrja e dritës së mëngjesit.