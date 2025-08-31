Nesër fillon viti i ri shkollor, Nagavci: Janë kryer mbi 70% të pagesave

Nesër në të gjitha shkollat e Kosovës do të fillojë procesi mësimor 2025/2026. Se a janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për nisjen e procesit mësimor, ka folur në një deklaratë për RTK-në, ministrja në detyrë e Arsimit, Arbërie Nagavci.
Nesër fillon zyrtarisht viti i ri shkollor. Për herë të parë në bankat shkollore do të ulen edhe nxënësit e klasave të para, të cilët nisin udhëtimin e tyre në botën e dijes.
Nga MASHT bëjnë të ditur se gjithçka është gati për një proces të mbarë mësimor.
“Si Ministri e Arsimit i kemi bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për fillimin e mbarë të vitit shkollor, dhe raportimet nga komunat tregojnë se punët po ecin mirë”, tha Arbërie Nagavci, ministre në detyrë e Arsimit.
Ministrja Nagavci tha se tashmë janë kryer edhe pagesat e para për subvencionimin e teksteve shkollore.
“Sa i përket furnizimit me tekste dhe mjete mësimore, janë mbi 180 mijë prindër apo kujdestarë të cilët kanë aplikuar. Deri tani është realizuar pagesa e mbi 70% të tyre, apo më shumë se 9 milionë euro”, shtoi ajo.
Nagavci theksoi se procesi i aplikimit mbetet i hapur, në mënyrë që të sigurohet përfshirja e të gjithë nxënësve, me qëllim që asnjë prej tyre të mos mbetet pa tekste dhe materiale mësimore për vitin e ri shkollor.