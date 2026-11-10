Netanyahu dhe Trump raportohet se janë përplasur lidhur me Iranin gjatë një bisede telefonike të tensionuar

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti amerikan Donald Trump raportohet se janë përplasur gjatë një bisede telefonike në fundjavë, mes mosmarrëveshjeve lidhur me mundësinë e rifillimit të operacioneve ushtarake kundër Iranit, transmeton Anadolu.
Gazeta Yedioth Ahronoth, duke cituar burime në dijeni të bisedës, raportoi se diskutimi u përqendrua kryesisht te Irani dhe dallimet mes Washingtonit dhe Tel Avivit lidhur me mundësinë e rifillimit të luftës.
Burimet e kanë përshkruar bisedën si veçanërisht të vështirë dhe konfrontuese, ndërsa njëri prej tyre e ka cilësuar atë si “një bisedë me britma nga ferri”.
Zyra e Netanyahut, megjithatë, e hodhi poshtë këtë raportim, duke mohuar se biseda kishte qenë e tensionuar.
“Lajm i rremë, absurditet i plotë”, thuhet në reagimin e saj.
Një zyrtar i lartë izraelit ka konfirmuar gjithashtu se biseda kishte ndodhur, por këmbënguli se ajo nuk kishte qenë e vështirë.
Raportimi erdhi një ditë pasi gazeta britanike Financial Times raportoi se Netanyahu po telefonon Trumpin “çdo ditë” për ta nxitur të rifillojë veprimet ushtarake kundër Iranit, duke cituar një person të informuar për diskutimet.
Sipas gazetës, udhëheqësit arabë dhe myslimanë janë alarmuar nga lobimi i vazhdueshëm i Netanyahut, ndërsa liderët rajonalë po i kërkojnë Trumpit t’i japë përparësi diplomacisë në vend të rifillimit të veprimeve ushtarake.
Të hënën, Trump tha se aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, përfshirë Katarin, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe Kuvajtin, kundërshtojnë një fushatë të re ushtarake kundër Teheranit.
Ai iu referua “zhvillimeve pozitive” drejt përfundimit të konfliktit dhe tha se rifillimi i sulmeve amerikane ndaj Iranit duket “mjaft i pamundur”.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha të martën se Washingtoni nuk sheh nevojë të menjëhershme për rifillimin e operacioneve të mëdha luftarake kundër Iranit, duke pohuar se presioni ekonomik po i arrin objektivat e tij.
Rubio tha se SHBA-ja do ta vazhdojë fushatën e saj të presionit ekonomik ndaj Teheranit, ndërsa paralajmëroi se forcat amerikane mbeten të gatshme të reagojnë nëse Irani kalon “vijat e kuqe” të Washingtonit.
Ndërkohë, Katari tha të martën se ka marrë përgjigje pozitive nga Washingtoni dhe Teherani lidhur me përpjekjet për ndërmjetësim, megjithëse mbetet pasiguri për mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë ushtarake kundër Iranit më 28 shkurt. Pavarësisht përpjekjeve të mëvonshme diplomatike dhe një memorandumi të nënshkruar nga Washingtoni dhe Teherani, negociatat ende nuk kanë prodhuar një marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit.