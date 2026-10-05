Netanyahu kërcënon me vrasje të tjera në Gaza, presidenti Herzog paralajmëron për përçarje të brendshme në Izrael

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, kërcënoi të hënën me vrasje të tjera në Rripin e Gazës, ndërsa presidenti Isaac Herzog paralajmëroi thellimin e ndarjeve të brendshme përpara zgjedhjeve të ardhshme të vendit, transmeton Anadolu.
“Ne kemi ende detyra përpara nesh dhe jemi të vendosur t’i përfundojmë ato,” tha Netanyahu gjatë një ceremonie në varrezat e malit Herzl në Kudsin perëndimor, pasi kanë kaluar tre vjet nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza.
Ai u zotua se Hamasi nuk do të lejohet të qeverisë Gazën.
Që nga fillimi i luftës në Gaza, ushtria izraelite ka vrarë qindra liderë të Hamasit brenda dhe jashtë territoreve të pushtuara palestineze në operacione që kanë vrarë edhe civilë.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 175.000 të tjerë, sipas shifrave palestineze, duke shkatërruar gjithashtu rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.
Netanyahu ka drejtuar qeverinë aktuale që nga fundi i vitit 2022, e cila është përshkruar si më e djathta në historinë e Izraelit. Ai po ashtu është duke u gjykuar brenda vendit me akuza për korrupsion që mund të sjellin dënime me burg nëse shpallet fajtor dhe është kërkuar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë që nga viti 2024 për krime lufte në Gaza.
Herzog, nga ana e tij, paralajmëroi për ndarje në rritje brenda shoqërisë izraelite përpara zgjedhjeve legjislative të 27 tetorit.
“Ne gjithashtu duhet të përballemi me atë që po na ndodh brenda shtëpisë sonë,” tha ai.
“Në këto ditë, në mes të fushatës zgjedhore, ne duhet të shikojmë dhe të vëmë re dritat paralajmëruese që ndezin – ato që tregojnë për mosmarrëveshje të rrezikshme dhe ndarje të thellë”, shtoi Herzog.
Zgjedhjet do të jenë vota e parë e përgjithshme e Izraelit që nga lufta e Gazës.
Partitë opozitare kanë intensifikuar koordinimin në një përpjekje për të zëvendësuar qeverinë e Netanyahut përmes kutive të votimit.