Netanyahu kthehet në gjykatë pasi kërkon falje, gjyqi për korrupsion thellon përçarjet politike

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është paraqitur para Gjykatës së Qarkut në Tel Aviv për herë të parë që nga momenti kur kërkoi falje nga presidenti Isaac Herzog në gjyqin e tij për korrupsion.
Sipas Kanalit Izraelit 12, seanca e gjyqit të Netanyahut nisi të hënën “pa e trajtuar gjyqtarët kërkesën për falje”.
Kanali shtoi se kryeministri izraelit kërkoi anulimin e paraqitjes së tij në gjykatë të martën, duke përmendur “agjendën diplomatike dhe të sigurisë”.
Gjyqtarët thanë se do ta shqyrtojnë kërkesën, raportoi transmetuesi.
Të dielën, Netanyahu i kërkoi presidentit izraelit t’i japë falje nga akuzat për korrupsion që e kanë ndjekur prej shumë vitesh.
Kërkesa shkaktoi përçarje në Izrael, pasi shumë njerëz kundërshtuan dhënien e faljes nëse Netanyahu nuk pranon fajin dhe nuk tërhiqet nga jeta politike.
Herzog tha të hënën se do të mendojë vetëm për atë që është në “interesin më të mirë të Izraelit”.
Çështja “po ndez qartazi debat dhe është thellësisht shqetësuese për shumë njerëz në vend, në komunitete të ndryshme”, tha Herzog në një deklaratë.
Krime lufte dhe krime kundër njerëzimit
Netanyahu ka kërkuar vazhdimisht anulimin ose shkurtimin e seancave të gjyqit, duke përmendur udhëtime, arsye sigurie e politike, apo angazhimet me ofensivën dyvjeçare të Izraelit në Gazën e Palestinës.
Netanyahu, gjyqi i të cilit nisi më 24 maj 2020, është udhëheqësi i parë izraelit në detyrë që merr në pyetje si i pandehur në historinë e vendit.
Ai përballet me tri çështje të ndara korrupsioni, të cilat i mohon të gjitha.
Kryeministri izraelit përballet gjithashtu me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, pasi Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhërarreste për të dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant në nëntor 2024 për mizoritë në Gaza, ku mbi 70.000 njerëz – kryesisht gra dhe fëmijë – janë vrarë që nga tetori 2023.