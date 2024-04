Netanyahu: Nuk ka “asnjë forcë në botë” që ta ndalojë Izraelin nga pushtimi i qytetit Rafah

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka deklaruar se “asnjë forcë në botë” nuk do ta pengojë ushtrinë e tij ta pushtojë qytetin Rafah në skajin jugor të Rripit të Gazës, transmeton Anadolu.

“Ne do ta përfundojmë eliminimin e batalioneve të Hamasit, duke përfshirë në Rafah. Asnjë forcë në botë nuk do të na ndalojë. Shumë forca po përpiqen ta bëjnë këtë, por kjo nuk do të ndihmojë sepse ky armik, pas asaj që ka bërë, nuk do ta bëjë më”, u tha Netanyahu rekrutëve që po hartoheshin në Korpusin e Mbrojtjes Kufitare të ushtrisë izraelite.

Disa vende, përfshirë SHBA-në, i kanë kërkuar Izraelit të heq dorë nga planet për një sulm tokësor në Rafah, ku më shumë se 1.4 milionë njerëz janë strehuar nga ofensiva e vazhdueshme e Tel Avivit në Rripin e Gazës.

Dje, Netanyahy tha se ekziston një datë e përcaktuar kur ushtria izraelite do të pushtojë qytetin Rafah.

Izraeli ka refuzuar të ndalojë sulmin e tij në Gaza deri në lirimin e mbi 130 pengjeve izraelite të mbajtur nga Hamasi.

Të dielën, në Egjipt filloi një raund i ri negociatash indirekte midis Hamasit dhe Izraelit për të arritur një marrëveshje për një shkëmbim të të burgosurve dhe armëpushimi në Gaza.

Izraeli ka vrarë të paktën 33.300 palestinezë që nga një inkursion ndërkufitar i 7 tetorit nga grupi palestinez Hamas kur sipas Tel Avivit u vranë afër 1.200 njerëz.

Pjesa më e madhe e infrastrukturës së Gazës është shkatërruar që atëherë dhe të paktën 1.9 milionë banorë të saj janë zhvendosur me forcë, duke i lënë ata në rrezik sëmundjesh dhe të urisë.

Izraeli akuzohet për gjenocid nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, e cila në një vendim të përkohshëm në muajin janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet e gjenocidit dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.

קיבלתי היום דיווח מפורט על השיחות בקהיר, אנחנו פועלים כל הזמן להשגת מטרותינו ובראשן שחרור כל חטופינו והשגת ניצחון מוחלט על חמאס. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה – יש תאריך. pic.twitter.com/KOhStmGSGp — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 8, 2024